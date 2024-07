Quand on évoque les voitures hybrides, on pense forcément à Toyota. Le géant japonais est devenu en l’espace de plusieurs dizaines d’années la référence en la matière. Toyota a ensuite été rejoint par Honda avec la Jazz et Renault et sa Clio de dernière génération. Aujourd’hui, la Yaris et la Clio sont les deux stars de la catégorie, mais attention, un trublion vient d’arriver sur le segment et celui-ci risque bien de faire très mal. En effet, MG s'était déjà distinguée avec sa MG 4, il y a quelques mois qui s’est imposée comme la compacte électrique la moins chère du marché, revient sur le devant de la scène avec cette citadine. Et pour ce nouveau modèle, le constructeur a choisi une motorisation hybride, nettement moins onéreuse à l’achat qu’une électrique. Une bonne idée ?

Sur le plan esthétique, on ne peut pas dire que la MG 3 affiche un style très original. Au contraire, le constructeur chinois a joué la carte du classicisme avec un bouclier ajouré, des projecteurs fins, un capot plongeant et une large calandre. Une identité que l’on retrouvera sur les prochains modèles de la marque. Face à cette nouveauté, la Clio, un modèle bien ancré dans le marché français puisqu’elle est l’un des deux véhicules préférés des Français. Elle a bénéficié, il y a moins d’un an, d’un restyling, qui a porté majoritairement sur la partie avant de la voiture, avec l’adoption d’une signature lumineuse en forme de losange et d’une calandre frappée du nouveau logo Renault.

dailymotion La MG 3 peut-elle faire de l'ombre à la Renault Clio hybride ? Mg 3 (3 videos) Renault Clio (49 videos)

Une Clio nettement plus valorisante

À l’intérieur, les différences sont encore plus criantes. Ainsi, l'habitacle de la MG 3 s’inspire de celui de la 4. L'instrumentation numérique mesure seulement 7 pouces. L'écran multimédia de 10,25 pouces offre une vitesse correcte, mais les graphismes demeurent simplistes. La présentation globale est sombre et très triste. La qualité des matériaux n’aide pas puisqu’elle est vraiment basique avec beaucoup de plastiques durs, à l’aspect peu valorisant. L’ergonomie est aussi complexe. Tout l’inverse de la Clio qui se démarque avec des plastiques moussés. Elle profite aussi d’une ergonomie nettement plus naturelle grâce notamment au système d’exploitation géré par Google qui fait preuve de rapidité et de fluidité. La présentation de l’habitacle est aussi plus moderne. Attention, toutefois, pour avoir une planche de bord identique à celle de notre modèle d’essai, il faudra piocher dans les options et prendre le pack Multimédia à 600 € comprenant un écran multimédia de 9,3 pouces ainsi qu'une instrumentation numérique de 10 pouces. Dans le cas contraire, vous aurez droit à deux écrans de 7 pouces.

Aspects pratiques : Une Clio moins habitable, mais plus intelligente

Plus longue que sa rivale du jour (4,11 m contre 4,05 m), la MG 3 propose une habitabilité supérieure, aux places arrière et notamment pour ce qui est de l’espace aux jambes. Dommage que la place centrale soit plus étroite.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

La Clio prend sa revanche en ce qui concerne le volume de chargement. Plus petite, elle possède pourtant le coffre le plus grand avec 301 litres contre 293 litres pour la MG, qui est également pénalisée par sa banquette arrière monobloc – un défaut qui devrait être prochainement corrigé par le constructeur chinois-. Pas de problème de ce côté-là avec la Clio qui est pourvue d'une banquette arrière rabattable en deux parties.

Pratique MG 3 Luxury Renault Clio Hybrid Techno Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 12,7 /20 14,2 /20 Explication des critères de notation

Budget : la MG 3 frappe fort

Le point fort de la MG 3, c'est avant tout son prix qui débute à partir de 19 990 € alors que ceux de sa rivale commencent à 23 900 € et cet écart se répercute aussi dans les niveaux supérieurs puisque la Clio Techno est facturée 25 400 € alors que la MG 3 en finition Luxury est vendue 23 490 €. Il y a donc un gap, qui avoisine les 1 500 € en faveur de la MG. Et ce n’est pas fini puisque le constructeur dégaine une garantie 7 ans ou 150 000 km alors que la Clio se contente d’une classique de seulement 2 ans. Alors certes, la Clio devrait avoir une meilleure valeur de revente, mais cela n’empêche pas la française de s’incliner.

Budget MG 3 Luxury Renault Clio Hybrid Techno Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 15,5 /20 14,5 /20 Explication des critères de notation

Équipement : la MG domine un sprint serré

La MG 3 est déclinée ici en finition Luxury, c'est-à-dire le haut de gamme commercialisée au prix de 23 490 €. Il faudra débourser 1 500 € de plus pour acquérir la Clio en finition Techno, qui représente le cœur de gamme de cette dernière. Nos deux modèles partagent une dotation très proche puisqu’elles sont toutes les deux équipées de la climatisation automatique, de la caméra de recul, du régulateur de vitesse, des modes de conduite, de l’accès et démarrage mains libres, de l’instrumentation numérique, de l’écran multimédia tactile, des vitres arrière surteintées, des phares avant et arrière à LED, ainsi que des jantes en alliage 16 pouces.

Il existe toutefois des distinctions. Ainsi, la MG 3 hérite de série des sièges avant et du volant chauffants ainsi que de la caméra 360°, qui sont respectivement indisponibles et en option à 600 € sur la Clio. Cette dernière est dotée de la recharge des smartphones par induction et la compatibilité AppleCarPlay et Android auto sans fil alors qu’elle est filaire sur la MG, mais cela n’empêche pas la citadine chinoise de dominer cette partie.