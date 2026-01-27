MG répond à son concurrent BYD et ajoute enfin des remises à ses voitures hybrides déjà bon marché
Alors que BYD cartonne en Europe grâce à ses hybrides rechargeables fortement remisés, MG réplique avec de nouvelles promotions qui concernent enfin ses modèles hybrides non rechargeables. Sa citadine et son SUV citadin deviennent imbattables !
Le succès des constructeurs automobiles chinois semble étroitement conditionné pour l’instant à un rapport prix-prestations imbattable. Alors que ses voitures électriques assez chères ne se vendaient pas tant que ça, BYD vient de faire une vraie percée sur le Vieux Continent grâce à ses véhicules hybrides rechargeables comme le Seal U DM-i, devenu le véhicule hybride rechargeable neuf le plus vendu d’Europe en 2025.
Du côté de chez MG, la marque a capitalisé d’abord sur ses véhicules électriques très bon marché et son hybride rechargeable EHS, puis sur ses modèles hybrides non rechargeables MG3 et MG ZS Hybrid + (ainsi que l’EHS Hybrid +). Et comme la croissance de la marque n’est plus aussi importante depuis quelques mois, le constructeur a lancé il y a quelques jours les premières remises sur ses « full hybrides ».
A partir de 17 990€
La citadine MG3 Hybrid +, normalement disponible à partir de 19 990€, bénéficie d’une remise « MeGa Days » de 2 000€ qui abaisse son prix de base à 17 990€. MG ajoute aussi une aide à la reprise de 1 000€.
Même chose pour le ZS Hybrid +, le SUV hybride très compact de MG déjà moins cher que le Dacia Duster à 23 490€ en prix de base. Avec la remise de 2 000€, le voici à partir de 21 490€ avec le même groupe motopropulseur de 195 chevaux). Là encore, on peut rallonger de 1 000€ avec une reprise.
C’est encore mieux sur l’EHS Hybrid +
Le MG EHS Hybrid +, ce gros SUV hybride familial normalement proposé à partir de 32 490€, tombe lui à 27 490€ avec une remise immédiate de 5 000€. Le Dacia Bigster, proposé à partir de 29 990€ avec son moteur full hybride de 155 chevaux, est lui aussi battu.
A noter que chez les électriques, le MG S5 augmente sa remise immédiate à 4 500€ pour descendre soin prix de base à 31 490€. Il reste cependant plus cher que le Leapmotor B10.
