Ne perdez pas 135 € à cause du non-respect du corridor de sécurité

Certains automobilistes semblent encore le découvrir, pourtant le corridor de sécurité sur l’autoroute n’a rien de nouveau. Instauré par décret du 17 septembre 2018, son principe est simple.

Selon le Code de la route : « Lorsqu’un véhicule équipé de feux spéciaux ou tout autre véhicule dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse est immobilisé ou circule à faible allure sur un accotement ou une bande d’arrêt d’urgence, tout conducteur circulant sur le bord droit de la chaussée doit, à son approche, réduire sa vitesse et changer de voie de circulation après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. Si le changement de voie n’est pas réalisable, le conducteur doit s’éloigner le plus possible du véhicule en demeurant dans sa voie. »

Pour faire simple, dès qu’un véhicule se trouve sur le bord droit de la chaussée : je ralentis, je m’éloigne et je change de voie si possible.

Pourtant, cette règle de bon sens est loin d’être un réflexe puisque 64 % des conducteurs ne l’appliquent pas systématiquement, selon la Fondation Vinci Autoroutes.

De nombreux véhicules percutés

Si, dans les faits, il y a peu de risques de se faire prendre, le non-respect de ce corridor est sanctionné par une contravention de quatrième classe, qui entraîne une amende forfaitaire de 135 € et la possible perte de points.

La règle du corridor n’est pas à prendre à la légère. En 2022, 169 fourgons d’intervention ont été victimes d’accidents sur le seul réseau Vinci Autoroutes. Pourtant, ces véhicules sont de couleur jaune fluo, équipés de lumières clignotantes et de panneaux à messages variables.