Deux voitures flashées simultanément : qui doit payer l’amende ?

Cela vous est déjà arrivé : vous roulez tranquillement sur une route nationale ou sur l’autoroute, lorsqu’une voiture vous double à la hauteur d’un radar et que le flash retentit. Seulement, cette dernière n’évolue clairement pas aux allures réglementaires… Alors, le doute s’immisce : risquez-vous d’être sanctionné ?

Oui et non, en réalité cela dépend du type d’appareil qui flashe. Un radar est tout à fait capable de prendre un cliché sur lequel figurent deux voitures, sans pour autant distinguer qui est le coupable. Dans ce cas, le bénéfice du doute profite au conducteur, c’est ce qu’indique un arrêté du 4 juin 2009. Lors du déploiement des radars automatiques en 2003, ces derniers ne permettaient pas de déterminer la vitesse de chacune des voitures, mais la technologie a depuis évolué…

Les appareils plus récents, et notamment discriminants, sont nettement plus doués en la matière. Ils différencient une voiture d’un poids lourd, par exemple, mais surtout ils déterminent sur quelle voie chaque véhicule circule. En toute logique, vous ne devez pas être verbalisé si vous respectez la limite de vitesse autorisée. Mais comment en être sûr ?

Contestez avant de payez

Si vous recevez une contravention et que vous doutez de son bien-fondé, il est possible d’en avoir le cœur net. La première chose à faire, c’est de ne pas payer. Régler l’amende revient à reconnaître l’infraction.

Il faut alors demander la photo auprès de l’ANTAI (Agence Nationale des Traitements Automatisés des Infractions) pour y voir plus clair. Sur ce cliché doivent apparaître les deux véhicules, mais surtout certains détails précis. La voiture en infraction doit être encadrée d’un rectangle et rattachée à une voie (VOIE1, VOIE2, VOIE3 ou VOIE4). Si cela correspond à votre véhicule et à la bonne voie de circulation, le doute n’est plus permis, vous êtes bien l’auteur de l’infraction.