Que risquent ceux qui roulent sur la voie du milieu sur l’autoroute ?

Qui ne s’est jamais énervé derrière un automobiliste qui semble scotché, sans raison, sur la voie du milieu ? D’après une étude de la Sanef-Cerema, plus d’un véhicule sur trois occupe la voie du milieu, alors que celle de droite est libre. Cette scène est donc arrivée à tout le monde, et nous sommes en droit de nous plaindre.

À ce sujet, l’article R412-9 du Code de la route est clair : « En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci ». En clair, s’il n’y a personne à droite, je roule à droite. À la suite d’un dépassement, je me remets sur la voie de droite, dès que cela est possible.

Quelle sanction ?

Là aussi, le Code de la route ne prête pas à confusion : « Le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »

Vous risquez donc une amende de 35 €. Dans les faits, il est peu probable de se faire prendre, même si vous empêchez les autres usagers de la route de dépasser.

En plus de potentiellement provoquer des « bouchons roulants », rester sur la voie de gauche ou du milieu peut engendrer des comportements dangereux. Vinci Autoroutes le rappelle : « Si on vous suit en roulant plus vite que vous sur la file de droite, pour vous dépasser, il faudra se déporter deux fois et puis encore deux fois pour se rabattre. Alors, certains conducteurs agacés risquent quand même de vous dépasser par la droite, ce qui là est formellement interdit et extrêmement dangereux. Rester au milieu, quand le trafic est fluide, peut provoquer des situations dangereuses.

Enfin, sachez que doubler par la droite est passible d’une amende forfaitaire de 135 € ainsi qu’un retrait de trois points sur votre permis.