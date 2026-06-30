L’affaire ne fait plus la une des journaux, mais revient régulièrement dans l’actualité. Tout a commencé en août 2025 lorsqu’une conductrice d’une Peugeot 208 a vu sa voiture s’arrêter brusquement et sans raison sur l’autoroute, provoquant une forte collision. C’est ce que l’on appelle depuis les freinages fantômes, et les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux.

Le Parisien et La Provence nous informent que onze conducteurs lancent une action de groupe auprès du tribunal d’Aix-en-Provence, des propriétaires victimes de freinages violents et injustifiés. Cette plainte est portée contre X puisque plusieurs modèles sont en cause : Citroën C4, Dacia Bigster, Ford Focus, Peugeot 308, Skoda Kodiaq et Volkswagen Tiguan.

Régulièrement lors de nos essais, nous constatons des comportements inappropriés de la part des aides à la conduite. Au volant d’un Volvo EX90, Cédric Pinatel a été victime d’un freinage brutal jusqu’à l’arrêt ; la pédale d’accélérateur est alors devenue inopérante, ne permettant pas d’annuler le freinage. En plus d’être un phénomène totalement aléatoire, il touche de nombreux constructeurs.

Une enquête en cours

Les modèles incriminés sont récents, et pour cause puisque l’élément suspecté est le système de freinage d’urgence automatique obligatoire sur les véhicules neufs depuis 2024.

Depuis août 2025, le gouvernement, notamment le service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM), indique enquêter sur ces freinages fantômes et met à disposition un outil de signalement en ligne. À ce jour, le ministère des Transports n'a pas commenté l’avancée de l’enquête. Par ailleurs, un collectif facebook " Freinages fantômes " regroupe 2 900 membres et recense de très nombreux témoignages.