Ces pratiques de stationnement automobile courantes et pourtant totalement interdites en France

Qui ne s’est jamais plaint de trouver la voiture d’un inconnu garée sur le trottoir devant sa maison dans une avenue peu fréquentée ? A Marseille, par exemple, il n’est pas rare de trouver des panneaux « stationnement interdit » ajoutés par les riverains dans des quartiers proches de la mer, souvent pris d’assaut par les touristes qui ont besoin de garer leur voiture dans le quartier l’été.

Mais pour la loi française, justement, il faut rappeler que ces panneaux ajoutés par les riverains eux-mêmes n’ont aucune valeur légale. Même si la pratique reste assez courante et qu’il n’est pas rare de voir des habitants pester contre des voitures stationnées juste devant leur maison, ils n’ont tout simplement pas le droit de privatiser le trottoir devant leur habitation appartenant à l’espace public. Inversement, pourtant, il est techniquement interdit de garer sa voiture sur un trottoir lorsqu’il n’y a pas de signalisation spéciale pour cela. Même pour un habitant sur le trottoir devant sa maison : il s’expose alors à une amende d’un montant de 135€.

Et les voies de garage ?

De la même façon, un panneau « interdiction de stationner » ajouté par un riverain devant la porte de son garage n’a aucune valeur légale : seule la signalisation régulièrement installée par les autorités habilitées pour cela (la mairie, le département ou l’État) est valable. En revanche, la loi interdit de toute façon de se stationner devant un garage ou toute entrée carrossable donnant sur la voie publique. Y compris pour le propriétaire de ce garage qui déciderait de stationner son propre véhicule devant ! Même si ces pratiques restent là aussi courantes dans la vie de tous les jours, elles sont donc proscrites par la loi : il est prévu une amende de 35€ dans ce genre de situation, considérée comme un stationnement gênant. Sauf si vous êtes un médecin ou une sage-femme.

De la même façon, il est strictement interdit d’installer des éléments physiques pour « privatiser » une place devant son habitation, qu’elle possède une porte de garage ou pas. Aux yeux de la loi, ces éléments ajoutés (plots, barrières etc.) sont considérés comme illégaux.