Un véhicule d’intervention heurté chaque semaine sur l’autoroute

Le chiffre impressionne et fait froid dans le dos. En 2022, 169 fourgons d’intervention ont été victimes d’accidents sur le seul réseau Vinci Autoroutes. La société précise que depuis le début de l’année, déjà 27 heurts ont eu lieu.

Ils arborent des teintes fluo, sont équipés de lumières clignotantes, sont très souvent signalés en amont sur les panneaux à messages variables, et profitent de campagnes de sensibilisation régulières, mais cela ne suffit pas. Vinci Autoroutes rappellent que huit intervenants (patrouilleurs, gendarmes, dépanneurs…) ont ainsi été tués sur l’ensemble du réseau national en 2022, alors qu’ils effectuaient leur mission.

« Quand allez-vous percuter ? »

Face à ce constat, la société lance une nouvelle campagne itinérante pendant les vacances intitulée « Quand allez-vous percuter ? ». Elle a débuté ce lundi 3 juillet et se prolonge jusqu’au 11 août prochain, en parcourant 18 étapes. Le but est d’inciter les conducteurs « à prendre conscience de la dangerosité de certains comportements et à garder les yeux ouverts sur la route ». Pour mieux faire passer le message, et surtout marquer les esprits, les agents autoroutiers seront accompagnés de six camions porte-chars transportant chacun trois fourgons accidentés.

« Le seul paramètre que les agents ne maîtrisent pas est le comportement des autres conducteurs. Or, dans plus de trois accidents sur cinq touchant le personnel en intervention, l’inattention ou la somnolence des conducteurs sont en cause ». La Fondation Vinci Autoroutes réalise depuis plus de 10 ans un baromètre de la conduite responsable. Le dernier en date révèle que 65 % des conducteurs français reconnaissent des absences ou des épisodes de vagabondages de l’esprit, 29 % ont eu l’impression de s’assoupir quelques minutes ! Par ailleurs, 74 % reconnaissent utiliser leur smartphone ou programmer leur GPS au volant et 68 % ne respectent pas les distances de sécurité. De plus, et selon une autre étude, 42 % des Français roulent à plus de 130 km/h.

Vinci Autoroute insiste également sur le non-respect de la règle du corridor de sécurité, malgré son obligation depuis septembre 2018 (67 % disent ne pas l’appliquer systématiquement). Pour lutter face à ce phénomène, le ministère des Transport a publié un arrêté en avril 2022.

Depuis, une expérimentation porte sur le déploiement d’un ensemble de trois panneaux espacés de 300 mètres. Le but est de rappeler la règle du corridor de sécurité.

L’exposition des fourgons percutés semble encourageante puisque sur les 37 % des conducteurs les ayant déjà aperçus, 26 % y pensent lorsqu’ils voient des agents en intervention.