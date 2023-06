Autoroute: 42% des Français roulent encore à plus de 130 km/h

Incorrigibles, les conducteurs français ? Selon un rapport de l’Observatoire Sanef publié ce jour, 42% des automobilistes roulent encore au-dessus des 130 km/h sur autoroute, soit 4% de plus que ce qui avait été constaté lors d’une précédente étude réalisée en 2018. «La vitesse reste à son niveau le plus élevé depuis la création de l'Observatoire Sanef des comportements sur autoroute», en 2012, relèvent les auteurs de l’étude.

Pour mener à bien celle-ci, ils ont tout simplement filmé le trafic sur un tronçon de l’A13, à la fin mars entre Caen et Paris. La vitesse moyenne s’y établit à 128 km/h et même de 137 km/h sur la file de gauche. 137 km/h, c’est justement l’allure qui correspond à la marge de tolérance des radars (130 km/h +5%). Il apparaît donc que les Français ont peu à peu appris à vivre avec les radars, adaptant leurs stratégies de conduite aux emplacements des points de contrôle.

On apprend aussi que 3% dépassent encore les 150 km/h, et que la nuit en semaine, plus de la moitié des conducteurs dépasse les 130 km/h réglementaires, allure qui expose à une amende forfaitaire de 68 € et au retrait d’un point sur le permis.

No cligno

Par contre, les distances de sécurité sont un peu moins mal respectées : si 22% des véhicules roulent encore à moins de deux secondes de ceux qui les précédent, ce chiffre était de 29% lors d’une précédente observation. Cette amélioration est surtout valable en semaine, où le trafic est moins dense, car le week-end les écarts se resserrent, avec 26% des automobilistes qui préservent une marge de sécurité suffisante.

Enfin, la tendance à squatter la voie du milieu perdure : plus d’un tiers des véhicules continue d’y circuler alors même que celle de droite est libre. Non seulement c’est horripilant pour les autres usagers, mais c’est dangereux car cela force ceux qui roulent à droite de se déporter sur deux voies pour procéder à un éventuel dépassement.

Dans le même ordre d’idées, le clignotant reste encore trop souvent négligé : 28% des automobilistes oublient de l’activer quand ils dépassent, et 39% quand ils se rabattent.

Si l’autoroute reste le type de voie le plus sûr, avec 9% de la mortalité routière, contre 32% sur les voies en agglomération et 56% pour les routes hors agglomération (chiffres 2022), on voit donc qu’il reste encore bien des points d’amélioration possible, lesquels relèvent davantage de la prévention et de l’éduction que de la répression. Surtout si l’on considère que 294 personnes y ont trouvé la mort l’an dernier, soit 12% de plus qu' en 2019 (263), dernière année pré-pandémie.