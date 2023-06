La check-list de la route des vacances

L’idéal avant de partir est de faire réaliser un entretien complet chez le garagiste. La plupart d’entre eux proposent des formules rapides qui permettent de revoir les essentiels : essuie-glaces, niveaux des liquides, pneus, etc. Rien de bien compliqué que vous ne puissiez réaliser vous-même.

Que faut-il faire pour partir serein ?

La liste est fort simple et découle du simple bon sens :

Vérifiez les fluides et commencez par vous assurer de leurs niveaux : huile, liquide de refroidissement, liquide de freins, lave-glace et complétez ce qui pourrait manquer.

Contrôlez l’état d’usure de vos pneus. Attention aux petites craquelures qui semblent sans importance mais qui témoignent d’un pneu qui a « du vécu » et qui peut présenter des déficiences.

Inspectez les témoins d’usure placés dans les rainures des pneumatiques qui doivent être encore parfaitement visibles. Faites également la pression des pneus. Cette dernière varie d’un véhicule à l’autre et elle est indiquée par un autocollant posé généralement à l’intérieur de la portière côté conducteur. Sachez que la pression doit être augmentée (de 200 à 300 g en moyenne mais pas plus) si vous roulez avec un véhicule lourdement chargé. Un pneu sous-gonflé présente un risque d’éclatement pouvant entraîner la perte de la maîtrise du véhicule.

N’oubliez pas la roue de secours. Rien de plus ennuyeux que de crever et de se retrouver en plus avec une roue de secours… à plat.

Vérifiez l’état de chargement de la batterie

Contrôlez le fonctionnement des feux, clignotants, feux de position, de croisement et stops, ainsi la propreté des surfaces, de même que pour le pare-brise. Si l’une des ampoules se met à clignoter par à-coups c’est qu’elle vous indique qu’elle est usée et qu’il est temps de la changer. Les ampoules de phares/codes doivent toujours être changées par deux et non pas seulement sur un seul feu. Il est important d’avoir la même intensité d’éclairage de chaque côté. Si vous devez impérativement être vu par les autres conducteurs dites-vous bien qu’il est important également de bien voir.

Installez les sièges pour enfants si vous en avez besoin bien avant votre départ afin de vous assurer qu’ils se fixent sans problème. N’oubliez pas les coussins et couvertures pour le trajet si vous devez rouler de nuit et faire plusieurs centaines de kilomètres.

Veillez à ne pas laisser derrière vous le badge de télépéage tout neuf que vous avez acquis pour l’occasion.

Ne manquez pas de contrôler l’état et le bon fonctionnement des balais d’essuie-glace qui ne doivent pas laisser de traces sur le pare-brise. Surtout qu’avec la quantité d’insectes qui viennent s’écraser sur ce dernier au fil des kilomètres, vous risquez de beaucoup les utiliser.

Soyez prévoyant et équipez-vous d’un kit de secours

Munissez-vous d’une bombe anti-crevaison qui vous permettra de réparer et de regonfler le pneu en quelques secondes. C’est la solution la plus simple et la plus rapide pour repartir rapidement. Attention toutefois, ce type de bombe ne convient qu’aux pneus tubeless, sans chambre à air, et seulement pour des crevaisons de moins de 5 mm positionnées sur la bande de roulement.

Pour rouler tranquille, équipez-vous également de gilets de sécurité fluorescents agréés CE à raison d’un pour vous et par passager. Une trousse de secours, un triangle de signalisation, et un extincteur trouveront également une place bienvenue dans votre coffre.

Bien charger votre coffre

Cela peut paraître banal mais peu de conducteurs savent réellement bien équilibrer les masses dans leur coffre. Si vous disposez d’un break ou d’une petite camionnette urbaine mieux vaut séparer les bagages à l’aide d’un filet ou d’une grille. Veillez à bien arrimer ces derniers afin d’éviter qu’ils ne se transforment en projectile en cas de freinage brutal.

Placez toujours les valises et objets les plus lourds au fond du coffre, le plus près possible du centre de gravité du véhicule. Le poids doit toujours être placé au plus proche de l’essieu arrière et réparti sur toute la largeur, sans surcharger un côté plutôt qu’un autre ce qui pourrait déséquilibrer votre véhicule dans un virage. Attention au poids autorisé en charge (PTAC) qui figure sur votre carte grise, surtout si vous utilisez un coffre du fait que le toit de votre berline n’est pas conçu pour supporter 200 kg ! Le poids total en charge se calcule en ajoutant le poids des occupants, des remorques, caravanes, porte-vélo, et coffre de toit.

En cas de dépassement du poids total en charge, selon l’article R. 312-19 du Code de la route, si lors d’un contrôle les forces de l’ordre effectuent une pesée sur tout ou partie de la voiture, vous risquez une contravention de niveau 4 d’un montant de 135 € par tranche de 0,5 tonne supplémentaire. À partir de 5 % de dépassement, le véhicule est tout simplement immobilisé. Pour tout débordement de chargement sur une remorque ou sur le toit du véhicule, l’amende s’élève à 68 € minimum. Alors pour prendre sereinement la route des vacances, faites attention à votre chargement et soyez prudents.