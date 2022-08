En cas de crevaison, des solutions pour ne pas rester sur le bas-côté

Faute d’une vraie roue de secours ou, à défaut, d’une roue galette, la bombe anti-crevaison est devenue un accessoire indispensable. En cas de crevaison, elle permet de réparer en urgence votre roue et de repartir aussitôt. Attention toutefois il ne s’agit pas d’une solution miraculeuse. Son efficacité est certes limitée, mais elle constitue un excellent kit de secours. Néanmoins, si votre pneu est fendu du fait d’un morceau de métal ou d’un élément très acéré, elle ne pourra rien pour vous. La bombe-anti-crevaison est en effet réservée aux crevaisons de moins de 3 mm dues à un clou, une vis, ou tout autre élément de petite taille. Au-delà, faute de roue de secours, il faudra faire appel au service de dépannage de votre assureur.

Avantageuse, la bombe anti-crevaison est économique puisqu’elle coûte de 5 à 16 € selon sa capacité, simple à utiliser et agit rapidement.

Bien la choisir et l’utiliser…

Une bombe anti-crevaison est un aérosol, contenant une mousse expansive, qui se diffuse à l’intérieur du pneu dont elle recouvre la surface d’une couche protectrice, colmatant ainsi les trous présents. Il existe néanmoins différents types de bombe anti-crevaison, certaines étant adaptées à des valves électroniques, d’autres se révélant plus « standards » et s’adaptant à tous les types de pneus tubeless, à savoir sans chambre à air, mais vous pouvez également l’utiliser sur un pneu avec chambre à air. Mais c’est surtout en fonction de son volume qu’il faudra la choisir. En effet, pour s’avérer efficace, encore faut-il que sa contenance soit adaptée à la taille de votre roue ! D’où l’importance de bien lire les spécificités portées sur le produit avant de l’acheter.

De fait, pour réparer le pneu crevé, vous devez vider l’intégralité du contenu de la bombe dans ce dernier via la valve. Si la capacité est trop faible vous risquez de ne pas avoir suffisamment de mousse pour colmater la crevaison. Trop volumineuse, vous gâcherez beaucoup de produit pour rien.

Utiliser une bombe anti-crevaison est très simple. Il suffit de repérer l’endroit de la crevaison, de retirer l’objet qui a provoqué cette dernière, de bien agiter la bombe pour en mélanger le contenu, de fixer l’embout sur la valve de gonflage et enfin d’en vider le contenu à l’intérieur du pneu, la mousse va passer dans le trou et sécher à l'air pour le boucher. Il est impératif de vider entièrement l’aérosol pour que la mousse expansée colmate parfaitement la surface.

Ensuite il ne vous reste plus qu’à démarrer et rouler doucement durant une vingtaine de kilomètres pour que le produit se répande uniformément dans votre pneu jusqu’à la station-service la plus proche afin de refaire la pression adéquate.

L’anti-crevaison n’est pas faite pour rouler longtemps

Les bombes anti-crevaison sont destinées à un usage « de secours ». Il ne s’agit en aucun cas d’une solution définitive qui va vous permettre de rouler sur de longues distances ni à grande vitesse. Si vous avez encore 500 km à faire pour arriver à votre destination, vous devez impérativement faire changer votre pneu. Peu à peu la mousse va « attaquer » le caoutchouc du pneu et l’abîmer. De fait, on ne peut pas réparer un pneu crevé après l’usage d’une bombe anti-crevaison. Il faut impérativement le changer.

Partant du principe qu’il ne s’agit que d’une réparation provisoire, mieux vaut rouler ensuite à vitesse modérée aux environs de 70 km/h sur une distance maximale recommandée de 100 km.

Faute de bombe et si vous utilisiez un kit de réparation

Le kit de réparation à chevilles s’apparente à ce que nous utilisions autrefois pour réparer nos pneus de vélo. Il comprend une vrille, des chevilles en caoutchouc, un tube de colle à pneus Thumbs-up également appelé colle à vulcanisation, un outil de guidage de cheville et une bombonne de CO2 qui vous permettra de regonfler le pneu suffisamment pour repartir.

Bien que plus complexe à utiliser qu’une simple bombe anti-crevaison, il permet de réparer durablement le pneu mais il ne peut s’utiliser que sur des pneus tubeless.

Pour effectuer la réparation, il suffit en effet d’ôter le corps étranger qui a crevé votre pneu. Utilisez la vrille pour améliorer l’aspect du trou et le nettoyer. Il suffit ensuite de mettre de la colle sur une cheville, de la placer dans le trou à l’aide de l’outil de guidage et de couper l’excédent à l’aide d’un canif ou d’un cutter. Une fois l’élément réparé, vous pouvez regonfler votre pneu à l’aide de la bombonne de CO2.

Encore une fois il vous suffira de vous arrêter à la première station-service pour compléter la pression du pneu.

Vous trouverez dans les centres auto des kits de réparation de 10 à150 €. Leur prix dépend de la qualité de réparation attendue. Certains kits vous permettent d’obtenir une réparation définitive tandis que d’autres nécessiteront un passage chez le garagiste, ne serait-ce que pour vérifier l’étanchéité de cette dernière.

Et les clous…

Les clous de réparation de pneus sous vide sont conçus pour réparer rapidement et de manière fiable un pneu crevé sans avoir à le retirer. Ils se présentent comme de grosses vis perforantes en caoutchouc qu’il suffit de visser dans le trou. Ces « clous » permettent de boucher des percements jusqu’à 5 mm de diamètre. Peu onéreux, vous en trouverez dans les centres auto de 3,90 € à 9 €.

Encore une fois, ce type de kits ne permet que de réparer des trous sur la bande de roulement. Si le flanc du pneu est fendu, il ne pourra rien pour vous !