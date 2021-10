Michelin s'apprête à lancer son pneu révolutionnaire increvable

Vous l'avez probablement déjà vu passer en vidéo, mais n'aviez jamais pu mettre la main sur une paire pour votre véhicule. Et pour cause, le pneu increvable révolutionnaire de Michelin, baptisé Uptis (Unique Punctureproof Tire System), n'est toujours pas vendu au grand public. Il est bel et bien utilisé par certains engins de chantier depuis 2019, mais pour l'automobile particulière et le secteur du poids lourd, il faudra attendre.

Michelin vient en effet de confirmer son lancement dans un futur proche. Le manufacturier français étudie le "business plan" et devrait commercialiser ce pneu dans un premier temps en Asie de l'Est, où l'état des routes favorise le développement de tels pneumatiques. Mais cela ne se fera pas avant 2024. Autant dire qu'une commercialisation en Europe n'est pas encore à l'ordre du jour.

Développé conjointement avec General Motors depuis une dizaine d'années, pour Michelin, ce pneu est une nouvelle révolution après celle des montes radiales inventées dans les années 40. Il repose sur une structure lamellaire mélangeant caoutchouc et fibres de verre.

Selon Michelin, sa durée de vie serait trois fois supérieure à celle d'un pneu classique, et en plus de supprimer le problème de crevaison, il se montre plus résistant aux gros chocs, protégeant la jante. L'autre grand avantage est qu'il est possible de poser n'importe quel type de bande de roulement sur la structure. En clair, Uptis pourra être aussi bien en pneu été qu'en pneu hiver.