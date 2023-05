20 modèles de sièges auto pour enfants testés et notés

C’est désormais un rendez-vous régulier, les résultats du test de sièges auto pour enfant réalisé par le Touring Club Suisse (TCS) viennent de tomber.

Cette année, le TCS a ainsi contrôlé et noté vingt nouveaux modèles différents de sièges auto pour enfants en termes de sécurité, de facilité d’utilisation, d’ergonomie et de teneur en polluants. Des références choisies en collaboration avec les clubs automobiles participants et les organisations de protection des consommateurs.

Parmi les vingt sièges testés par l’association, onze obtiennent la note « très recommandé », et huit la mention « recommandé ». Il s’agit de modèles qui dépassent les dispositions légales, parfois de loin. Leur conception respecte les strictes exigences du test visant à la protection des consommateurs. Seul un siège, le « Besafe iZi Twist M », dont le tissu de revêtement contient du naphtalène, une substance classée comme un cancérogène possible a été classé comme « déconseillé ».

Un siège « très recommandé » est un siège qui protège l’enfant au-delà des conditions de gravité du test, plus sévères que celles indiquées par la loi (aussi bien les chocs frontaux que latéraux), mais aussi un siège dont l’utilisation est intuitive et simple. Du point de vue de l’ergonomie, un siège très recommandé permet donc à l’enfant d’être confortablement assis, à son aise, avec suffisamment de place même lorsqu’il grandit. Enfin, il doit également respecter les lois, les normes et les prescriptions relatives à la teneur en substances nocives, au même titre que les jouets et les articles textiles.

Réglementation des sièges auto : ce qui change en 2023

En septembre 2023, dans l’Union européenne, une interdiction de vente entrera progressivement en vigueur à propos des sièges auto homologués ECE R44. À compter de cette date, la fabrication et l’importation des produits concernés ne seront donc plus autorisées. Toutefois, l’écoulement des stocks restera possible jusqu’en septembre 2024. Il n’est en revanche pas prévu d’interdire l’utilisation des sièges homologués ECE R44. Leurs propriétaires pourront donc continuer à s’en servir sans restriction.

La nouvelle réglementation R129 implique des conditions de test plus strictes que la précédente norme ECE R44 (une meilleure protection contre les chocs latéraux et l’augmentation de la vitesse des crash-tests à 64 km/h). L’homologation sera donc plus difficile à obtenir. En outre, un classement des sièges par taille corporelle remplacera le classement par âge et par poids.

Découvrez les résultats du test 2023 TCS ci-dessous, et tous les tests depuis 2018 sur le site Internet du TCS.