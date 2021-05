Test des sièges auto par le TCS (2021) : un Chicco dangereux

Le Touring Club Suisse (TCS) vient de publier les résultats de son dernier test de sièges pour enfants. Pour ce nouveau cru, 29 modèles de différentes tailles ont été évalués par le plus grand club dédié à la mobilité chez nos voisins helvètes. La note dépend de trois grands critères : la sécurité, l'utilisation/ergonomie, la présence de polluants dans les matières utilisées.

Dans l'ensemble, les résultats sont bons, puisque 21 modèles ont eu la mention "très recommandé" avec quatre étoiles. Pour les plus petits (40-75 cm), le meilleur, avec un score global de 77 %, est le BabyZen Yoyo iZi Go Modular X1 i-Size. Pour les plus grands, bon score (74 %) pour le Cybex Solution S i-Fix. Mention spéciale aussi à l'Axkid One+, qui a un score de 69 %, car c'est un modèle qui convient de 40 à 125 cm.

Si trois modèles ont eu trois étoiles et la mention "recommandé", dont le Recaro Tian Elite, cinq sièges sont à éviter. Le TCS les a classés en non recommandé avec la note globale de 0 % ! Pour quatre d'entre eux,c'est à cause d'un échec au test des substances polluantes. Les tissus recouvrant le Besafe iZi Go Modular X1 i-Size et le Swandoo Marie 2 contiennent de la naphtaline, suspectée d’avoir un effet cancérigène. L’échantillon de l’Osann Oreo 360° testé contenait du DPHP, susceptible d’endommager la thyroïde et l’hypophyse.

Pour le dernier siège, c'est pire, car il est carrément question d'une alerte sécurité. Il s'agit du Chicco Kiros i-Size. Lors du test de choc frontal, il s’est détaché de sa base Isofix et a volé en avant à travers l’habitacle ! Comme le souligne le TCS, "en cas d’accident grave, un enfant y serait donc exposé à un risque très élevé de blessure". À fuir donc.

> Tous les résultats sont à retrouver sur le site du TCS.