À vélo ou non, toute personne se déplaçant à bord d'un véhicule, motorisé ou non, doit respecter une règle essentielle : le Code de la route. C'est donc le cas des automobilistes, des motards, des conducteurs de scooters, des utilisateurs de trottinettes électriques et des cyclistes. Néanmoins, selon le type de véhicule utilisé, les sanctions peuvent être différente sur un point précis.

En France, le retrait de point est lié à une condition : l’infraction doit être commise à bord d’un véhicule motorisé nécessitant un permis. Si c’est le cas, alors la perte de point sur le permis de conduire est possible. Les cyclistes ne peuvent donc pas perdre de points sur leur permis, même si l’infraction est commise à vélo électrique. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils ont tous les droits sur la route. Au contraire, ils sont soumis même code de la route que les autres usagers.

Une infraction peut entrainer une amende

Bien que les cyclistes ne puissent pas se voir retirer des points de permis, sauf dans certains cas exceptionnels où une décision judiciaire peut entrainer une suspension ou un retrait de permis (délit de fuite ou conduite en état d’ivresse), ils restent passibles d’amendes pouvant atteindre 135 euros.

Griller un feu rouge à vélo : Comme pour un automobiliste ou un motard, ne pas respecter un feu rouge à vélo est passible d’une amende forfaitaire de 135 euros. En revanche elle n’entraine pas de retrait de point pour les cyclistes.

Rouler sur un trottoir à vélo : Sauf pour les enfants de moins de 8 ans ou lorsqu’un marquage spécifique sur le trottoir autorise les cyclistes à rouler dessus, il est strictement de rouler sur un trottoir à vélo. Si cette action est constatée par les forces de l’ordre une amende de 135 euros peut être donner. À noter que les rollers, trottinettes, skateboards, planches ou patins à roulettes sont considérés comme des piétons et peuvent donc circuler sur les trottoirs.

Téléphone à la main à vélo : L'usage d'un téléphone tenu en main est interdit à vélo. De la même manière, le port d'écouteurs, d'oreillettes ou d'un casque audio est également prohibé. Ces infractions sont passibles d'une amende de 135 euros.

Le non-port du casque à vélo : Le casque n’est pas obligatoire pour tous les cyclistes. En revanche, il doit obligatoirement être porté et attaché par les conducteurs et les passagers âgés de moins de 12 ans. En cas de non-respect de cette obligation, le responsable peut être sanctionné d'une amende de 135 euros.

Rouler en étant positif au test d'alcoolémie : En France, pour les automobilistes, les motards et les cyclistes, le taux maximal d'alcool autorisé est de 0,5 g/L de sang, ce qui équivaut à environ deux verres d'alcool pour une personne moyenne. Entre 0,5 et 0,8 g/L, le cycliste est passible d'une amende de 135 euros mais aucun point n'est retiré sur le permis de conduire. Au-delà de 0,8 g/L, l’infraction devient beaucoup plus grave et peut entraîner une rétention du permis de conduire.