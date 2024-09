135 € d'amende si vous roulez à 170 km/h sur autoroute, mais 225 € si vous oubliez le parcmètre à Paris

La votation anti-SUV, organisée en février dernier, n’avait suscité l’approbation que de 5,68% des électeurs de la capitale.Sur 1,3 millions de personnes appelées à voter, seules 78 121 avaient fait le déplacement, et 54,55% d'entre elles avaient voté en faveur de la réforme des frais de stationnement proposée. Photo IP3 PRESS/MAXPPP

L’acharnement anti-SUV continue à la mairie de Paris. A la suite de la votation organisée au mois de février dernier, entreront donc en vigueur le 1er octobre des tarifs de stationnement spécifiques pour les modèles accusant un poids supérieur à 1600 kilos pour les voitures à moteur thermique ou hybride, ou 2 tonnes s’il s’agit d’une électrique. La première heure de stationnement sera ainsi facturée 18 € dans les arrondissements centraux (du 1er au 11ème), et il faudra compter 225 € pour 6 heures de stationnement consécutif, et ce du lundi au samedi de 9 à 20 heures. C’est un peu moins cher dans les autres arrondissements, mais cela reste prohibitif : 12 € la première heure, et 150 € les 6 heures. Et même si l’exécutif parisien, dans sa grande mansuétude, précise que les tarifs seront modulés au quart d’heure près, il n’en demeure pas moins que tout ceci coûte horriblement cher, pour un gain écologique assez incertain.

Dans ces conditions, nombre d’automobilistes pourraient être tentés d’ «oublier» de payer la dîme. Mais ce serait bien le pire des calculs, compte tenu des montants dissuasifs des forfaits post-stationnement. Ceux-ci s’élèvent en effet à 225 € pour les infractions commises dans les 11 premiers arrondissements, et 150 € dans les autres. Même si les montants se voient rabotés à respectivement 157,50 et 105 € en cas de paiement dans les 9 jours suivant l’envoi d’avis de paiement, cela reste carrément délirant. Songez qu'en cas d'excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h, les pouvoirs publics ne réclament que 135 € au contrevenant (en plus de 4 points de permis, certes).