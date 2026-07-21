En Islande, des touristes français très mal vus à cause de leurs excursions dans la nature en 4x4

L’Islande fait partie de ces territoires absolument magnifiques à découvrir, qu’on retrouve d’ailleurs dans de nombreux films du cinéma. C’est également un terrain régulièrement sélectionné par les constructeurs automobiles lorsqu’ils organisent des présentations presse de leurs nouveautés. La Volkswagen Golf de sixième génération, par exemple, avait été présentée là-bas. Land Rover y a aussi organisé en 2014 l’essai du Discovery Sport, où des parcours en tout-terrain étaient au programme.

Sur cette île connue pour ses paysages extraordinaires, on croise d’ailleurs beaucoup de 4x4 à la préparation spécifique, souvent équipés d’énormes pneus. Comme dans le reportage de Top Gear tourné en 2010, avec un Toyota Hilux spécialement équipé pour la conduite en conditions vraiment extrêmes.

Des Français qui vont trop loin en tout-terrain

Mais on le sait, la pratique du tout-terrain n’est pas sans risque pour la préservation de la nature : elle doit se faire de manière encadrée et sur des terrains adaptés à cela, afin d’éviter les risques inutiles et de défigurer des paysages fragiles.

Or, comme le rapportent notamment les journalistes de Grapevine, des touristes français se sont fait remarquer défavorablement récemment sur le sol islandais. Comment ? En s’y rendant avec des 4x4 préparés et en explorant des zones totalement libres de la moindre route, en y laissant d’énormes traces.

L’article parle notamment d’un certain Luc Haudeville qui aurait fait venir par bateaux une paire de vieux Land Rover Defender. Après avoir publié plusieurs photos montrant ses véhicules en pleine nature islandaise avec des marques visibles à des kilomètres dans la terre, il a reçu une amende de 300 000 couronnes islandaises soit un peu plus de 2 000€. Toujours d’après Grapevine, il aurait ensuite immédiatement recommencé. Les autorités ont découvert des traces profondes dans des secteurs entiers des Hautes Terres islandaises, dont certaines pourraient mettre jusqu’à un siècle pour disparaître.

Une mauvaise image pour les Français

Ces agissements d’un petit groupe de touristes français semblent avoir irrité l’opinion publique des Islandais, comme le rapportent des médias locaux comme Nordisch. Cette pratique de saccager le paysage naturel du pays serait désormais très mal perçue là-bas, y compris lorsque ce sont des locaux qui y contribuent (ce qui est aussi le cas d’après Grapevine).

L’idée de pouvoir partir à l’aventure hors des sentiers battus au volant d’un 4x4 pur et dur fait toujours autant rêver mais comme la conduite de voitures de sport, elle implique un minimum de respect et de bonnes pratiques pour que les choses se passent bien. Et cette histoire illustre parfaitement tout ce qu’il ne faut pas faire en la matière.