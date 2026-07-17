Voiture sans permis électrique : Ligier mise sur l'autonomie

Les voitures sans permis restent majoritairement équipées de moteurs thermiques. Pourtant, les zones à faibles émissions se multiplient dans les grandes villes françaises. L'électrique s'impose progressivement comme une alternative pour circuler librement en centre-ville, sans restriction de vignette Crit'Air.

160 kilomètres d'autonomie pour une semaine d’utilisation

La batterie de 11 kWh offre jusqu'à 160 kilomètres d'autonomie, soit plusieurs jours d'utilisation sans recharge pour un usage moyen estimé entre 15 et 20 kilomètres quotidiens. Cette capacité couvre les trajets domicile-travail, les courses ou les visites familiales dans un rayon suffisant.

Ligier a testé ses véhicules en Norvège pour valider leur comportement par grand froid. La batterie intègre un système de chauffage automatique qui préserve ses performances même lorsque le thermomètre descend sous zéro. Un Pack Hiver propose en option des sièges chauffants, un pare-brise dégivrant et des protections renforcées sous la batterie.

Plusieurs solutions de recharge

Les Myli MAX et JS50 acceptent la recharge sur prise domestique classique, prise renforcée, borne murale ou borne publique jusqu'à 22 kW. Comptez environ 3h30 pour passer de 20 à 80 % de charge. Cette souplesse permet de recharger la nuit à domicile ou durant une pause en journée.

La batterie bénéficie d'une garantie de cinq ans, un engagement rassurant sur la durabilité du composant le plus coûteux du véhicule. Les deux modèles sont disponibles dès maintenant chez les concessionnaires Ligier.

Prix et aides disponibles

Le tarif d'entrée s'établit à 14 999 euros, hors prime certificats d'économie d'énergie. Ces primes CEE, qui remplacent le bonus écologique de l’Etat, sont versées par les fournisseurs d'énergie et permettent de réduire le coût d'achat. Certaines régions ou communes proposent des aides locales pour l'achat de véhicules électriques légers. Un passage en mairie permet de vérifier les dispositifs en vigueur.

Pour financer cet achat, il est possible de recourir via Santander à un crédit automobile adapté, solution privilégiée par de nombreux acquéreurs.

Un public varié

Ces véhicules s'adressent à plusieurs profils. Les jeunes dès 14 ans peuvent conduire ce type de voiture après une formation de sept heures. Les seniors y trouvent un moyen de conserver leur autonomie de déplacement. Les personnes sans permis B ou temporairement privés de permis disposent également d'une solution de mobilité.

Avec 160 kilomètres d'autonomie, le besoin de recharge quotidienne disparaît pour la plupart des utilisateurs. Dans les territoires peu desservis par les transports en commun, ces véhicules offrent une alternative.

Un segment en mutation

Le marché français des voitures sans permis représente plusieurs dizaines de milliers de ventes annuelles. La part des modèles électriques augmente depuis 2023, portée par la hausse des prix des carburants et l'interdiction programmée des moteurs thermiques dans l'Union européenne à partir de 2035.