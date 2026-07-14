Pourquoi rouler en Belgique va vous coûter beaucoup plus cher qu’avant

Comme l’Allemagne, la Belgique offre pour l’instant un accès gratuit à ses voies rapides. Nos voisins ne disposent pas de péages, finançant l’entretien de leurs infrastructures autoroutières par d’autres moyens (ce qui limite inévitablement les budgets pour l’assurer).

Mais à partir du 1er mai 2027, l’accès aux autoroutes belges devrait devenir payant. Pourquoi ? Parce que comme le rapportent les journalistes de TF1 Info, les trois principales régions de Belgique ont annoncé un accord visant à rendre payant les voies rapides du pays. Le but de cet accord est de trouver de nouvelles sources de financement pour l’entretien du réseau national, jugé pas aussi bon que dans d’autres pays (et notamment par rapport à la France).

Les étrangers concernés aussi

Cette taxe doit prendre la forme d’une vignette dématérialisée, qu’il faudra payer chaque année pour emprunter les autoroutes de Belgique. Elle doit coûter entre 90€ pour les véhicules électriques et 125€ pour les modèles les plus polluants (voitures thermiques anciennes).

Elle devra être payée par tout automobiliste se rendant dans le pays en empruntant ces voies rapides, y compris les étrangers en voyage (comme c’est le cas en Suisse et en Autriche par exemple).

Les véhicules les plus lourds vont y échapper

L’ironie de la situation, c’est que cette mesure censée taxer les véhicules utilisant le réseau autoroutier de Belgique ne concernera pas les engins qui usent le plus ses infrastructures : tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes y échapperont, jusqu’aux poids lourds (les motos ne sont pas non plus concernées). Une amende d’un montant de 70€ est prévue pour les automobilistes qui rouleront en ayant oublié d’acheter cette vignette au préalable.

Les gouvernements des trois régions belges assurent cependant que les administrés du pays verront dans le même temps d’autres taxes baisser, de façon à ne pas rendre leur vie plus chère. Ce projet de vignette doit encore être approuvé définitivement par les trois régions, puis être proposé au Parlement européen avant sa mise en application.