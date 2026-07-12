A St Tropez, les gendarmes s’attaquent aux chauffeurs VTC qui font n’importe quoi avec la loi

Vous est-il arrivé de constater un comportement pour le moins surprenant de la part de votre chauffeur, après avoir réservé une course sur l’une de ces applications désormais incontournables ?

On en a déjà parlé à plusieurs reprises sur Caradisiac : comme celui des taxis, le milieu des chauffeurs « privés » fait face à de nombreux abus que ce soit au niveau des pratiques ou tout simplement du respect de la loi.

A St Tropez, les gendarmes agissent

C’est pour lutter contre ce genre de dérive que les gendarmes du Var viennent d’organiser d’importants contrôles sur la voie publique à St Tropez, alors que la période estivale bat son plein autour de la célèbre station balnéaire.

Au début du mois, près de 150 véhicules ont été contrôlés dans le Golfe de St Tropez lors d’une opération des gendarmes. Et ils ont relevé à cette occasion quelque 59 infractions après des professionnels du transport :

« Parmi les infractions constatées : 7 exercices illégaux de la profession de VTC ; 10 exploitations de VTC sans inscription au registre ; 6 cas de travail dissimulé ; 13 signalétiques non conformes ; 15 absences de carte professionnelle affichée ; 5 prises en charge de clients sans réservation préalable (« maraude ») ; 1 falsification de plaques ; 2 excès de vitesse. Deux véhicules ont été immobilisés. Un chauffeur, auteur de 8 infractions distinctes, dont la falsification de documents, a été placé en garde à vue. Il sera prochainement jugé devant le tribunal correctionnel, sur décision du parquet de Draguignan. Cette opération a également permis de relever plusieurs infractions au Code de la route, notamment des conduites sous l’emprise de stupéfiants, des franchissements de lignes continues et des dépassements dangereux. Elle a également conduit à l’interpellation d’un individu recherché pour un refus d’obtempérer commis dans l’Hérault », est-il précisé sur le compte Facebook de la Gendarmerie du Var.

La preuve que les mauvaises pratiques sont toujours répandues au sein de cette activité et qu’il faut réaliser ce genre de contrôles pour la sécurité de tous.