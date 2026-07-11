L’Espagne a peut-être trouvé la meilleure façon de punir les automobilistes dangereux en période de risque d’incendies

Comme chaque été, la saison des grands incendies fait des ravages en France et dans les autres pays. Ce jeudi 9 juillet, par exemple, un gros incendie s’est déclaré dans le sud de l’Espagne près d’Almeria en Andalousie. Le bilan sur place fait état de 12 morts pour l’instant.

Et justement, les autorités du pays ont décidé de prendre des mesures spéciales pour inciter les citoyens à en finir avec les comportements les plus à même de favoriser les départs de feu. Il se trouve que 9 incendies sur 10 seraient d’origine humaine d’après la plupart des estimations et que le fait de fumer en voiture demeure un acte particulièrement risqué lorsqu’on se débarrasse négligemment du mégot par la fenêtre sur une route à la végétation environnante surchauffée par la canicule.

Une grosse amende et 6 points en moins sur le permis

Ainsi, la Direction générale des transports vient de faire passer une nouvelle loi en Espagne punissant sévèrement les automobilistes coupables de négligences de ce genre.

Le simple fait de jeter un mégot par la fenêtre de sa voiture y est désormais puni d’un retrait de six points sur le permis de conduire (qui en compte 12), ainsi que d’une amende de 500€. Et pas besoin d’une arrestation par les forces de l’ordre après un flagrant délit : une simple preuve vidéo via une caméra de vidéosurveillance suffira.

Jusqu’à la prison

Et si ce jet de mégot a eu des conséquences dramatiques (comme la formation d’un feu de forêt), cet acte sera requalifié en délit et son auteur pourra être condamné à de la prison.

L’Espagne durcit ainsi sa législation sur ce point puisqu’avant cela, cet acte était puni d’une amende de 200€ et d’un retrait de quatre points sur le permis. Faut-il s’en inspirer chez nous où le jet de mégot par la fenêtre de la voiture ne donne « droit » qu’à une simple amende de 135€ ?