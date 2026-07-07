Pourquoi les gendarmes n’ont pas laissé passer ce Canadien qui tractait son bateau sur l’autoroute

Ce samedi 4 juillet, l’Escadron Départemental de Contrôle des Flux de la Marne a réalisé des contrôles sur l’autoroute A26 au niveau de l’aire de Sommesous. A l’heure des premiers grands départs estivaux des vacances d’été, les gendarmes prennent le temps de vérifier si les véhicules se rendant vers le sud respectent bien les normes en vigueur.

Et justement, ils sont tombés sur quelques engins très loin de se conformer à la réglementation. Comme le rapportent les journalistes de l’Union, ils ont notamment intercepté un Canadien au chargement irrégulier.

Une tonne de trop

Le conducteur avait spécialement acheté un vieux Mitsubishi Pajero de la troisième génération, ce tout-terrain pur et dur commercialisé entre 2000 et 2006, pour transporter le bateau qu’il venait d’acheter à Anvers jusqu’à Montpellier.

Transporté sur remorque, le bateau à moteur avait une longueur de six mètres ce qui n’a rien d’illégal dans ce genre de transport. La masse de l’ensemble, en revanche, l’était : les gendarmes ont mesuré une tonne en trop par rapport au maximum autorisé, avec 3,5 tonnes pour les détenteurs du permis de conduire classique (pour des véhicules n’appartenant pas à la classe des poids-lourds). De cette façon, le conducteur de nationalité canadienne voulait économiser les 5 000€ de transport nécessaires à un tel convoyage, expliquent les gendarmes.

Des pneus lisses, aussi

Ce n’est pas tout : les militaires ont également relevé la présence de pneus lisses sur le véhicule, mais également un permis de conduire canadien non conforme à la réglementation européenne. Il a donc vu son véhicule et le chargement immobilisés et a reçu une amende de 1 500€.