Avec les grosses chaleurs, vos pneus risquent-ils d’éclater ?

Pour ce premier week-end des vacances d’été, vous serez nombreux sur les routes. Bison Futé annonce la couleur : orange et rouge dans le sens des départs vendredi et samedi. En plus d’un trafic soutenu, Météo France prévoit une montée des températures, qui avoisineront ou dépasseront les 30 °C selon les régions.

Ces deux phénomènes n’empêcheront pas les Français de partir sur leur lieu de villégiature et de parcourir quelque 750 km. C’est la distance moyenne que nous effectuons pour nous rendre en vacances. En plus des potentiels soucis de batterie ou de climatisation, le pneu peut également faire des siennes. Gardez à l’esprit que cet élément est essentiel pour votre sécurité : la surface de contact est équivalente à celle d’une feuille A4.

Pendant la période estivale, la température du bitume dépasse les 50 °C et votre auto est souvent surchargée ; deux critères qui sollicitent fortement les pneumatiques.

Se mettre la pression

La première chose à vérifier n’est autre que la pression des pneus, sans oublier la roue de secours. Elle doit répondre aux préconisations du constructeur, les valeurs sont généralement situées au niveau de la portière côté conducteur et comprennent celles en cas de parcours sur autoroute ou de véhicule chargé. Généralement, la pression est supérieure de 0,2/0,3 bar. Attention, le contrôle de la pression des pneus doit toujours s’effectuer à froid !

Profitez-en pour vérifier la profondeur des rainures (supérieure à 1,6 mm), et l’absence de craquelures et de hernies sur les flancs. Répétez l’opération sur la partie intérieure du pneu.

Rouler avec des pneus surgonflés engendrera une usure irrégulière et une adhérence un peu moindre. En revanche, un sous-gonflage entraîne une nette baisse de la tenue de route, un allongement des distances de freinage et une hausse de la consommation. Plus risquée encore, la structure métallique du pneumatique peut s’échauffer jusqu’à la rupture : c’est alors l’éclatement.

Puis-je rouler avec des pneus hiver ?

Rien n’interdit de rouler avec des pneus hiver, ou toutes saisons, l’été. Seulement, sachez que ces profils n’apprécient guère les fortes chaleurs. Cela se manifeste par un comportement plus flou, un freinage moins performant et une usure prématurée de la gomme.