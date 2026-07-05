Mortalité routière : toujours plus loin, plus fort, plus vite chez les urgentistes

Le ministère de l’Intérieur vient de dévoiler les chiffres de la mortalité routière et c’est un joli + 15 % entre avril 2025 et avril 2026. Une performance qui est avant tout un beau travail d’équipe dans tous les compartiments du jeu de la grande faucheuse. Mais pas qu’elle, car les blessés graves ont également battu des records, permettant un haut rendement de nos hôpitaux.

Le collectif à tout prix

Les morts sont un peu le graal du jeu, en touchant également les proches, les amis, les familles. L’effet est puissant, efficace. Sur ce point, avril 2026 a connu 285 décès contre 248 en avril 2025. En extrapolant un peu, ces 37 morts supplémentaires ont touché, chacun, au moins une dizaine de personnes. Pas mal, avec un ratio d’un peu plus d’un mort par jour. Nous tenons une bonne dynamique, puisque 2021 comptait modestement 203 décès (le Covid ayant bien cannibalisé le marché) quand l’année suivante passait à 262 morts.

Mais comme mentionné plus haut, c’est avant tout un travail d’équipe de mourir sur la route. Les motards apportent une bonne contribution avec 27 tués de plus. Les cyclistes aussi contribuent avec 12 morts de plus.

Pas bravo aux piétons dont les morts stagnent cette année, ni aux occupants des voitures.

Le groupe des 25-64 ans offre un joli + 29 %. Une augmentation de 3 personnes sur 10. Ça représente 7 joueurs d’une équipe de foot (puisque c’est d’actualité).

Nos jeunes ont du talent. Espoirs du pays, les moins de 18 ans comptent 16 décès supplémentaires en avril, soit un tous les deux jours. Qui a dit que les jeunes ne voulaient plus s’impliquer ?

En revanche, pas d’augmentation (ni de surprime d’assurance) pour les agglomérations qui génèrent une baisse avec 7 personnes tuées en moins.

Le second effet Kiss pas cool pour mieux convertir les leads

Le nombre de tués dans les 30 jours suivant l’accident frôle la barre des 1 000 morts. Ce sont exactement 963 décès qui ont été comptés à la fin avril 2026, soit un gain de 10 points par rapport à 2025.

Les utilisateurs de trottinette, ces superstars (pas du tout) invincibles

Il faut l’avouer, les blessés graves apportent également leur contribution. Point de mort ici, mais tout de même. Il y a eu 1 533 personnes gravement abîmées en avril 2026, soit 8 % de plus que l’année dernière. Mais ce ne sont que 5 % de plus sur les 12 derniers mois. Pour le coup, les cyclistes n’apportent rien, avec un chiffre stable, et les piétons, eux, font moins bien de 3 %. Les usagers de 2-roues (scooters et motos) voient leur chiffre grimper de 8 %, pas mal.

Mais saluons l’effort des utilisateurs de trottinettes électriques (EDPM mais soyons honnêtes, les gyroroues et autres skates électriques comptent pour « peanuts »). Accrochez-vous à votre siège comme eux s’accrochent à la vie avec 45 % de blessés graves en plus. Ils sont même à 33 % sur les 12 derniers mois.

Merci à vous, madame, qui amenez votre fille de 6-8 ans sur votre trottinette, toutes les deux, sans casques, qu’importe la saison, y compris quand il neige.

Merci à toi, papa responsable, sur ta Dualtron Mini Dual Motor débridée, aux pneus 8 pouces pleins ajourés, qui accepte de mettre 1000 balles dans ton engin mais rien dans un casque pour ta fille. Après tout, qu’est-ce qu’une reconstruction de visage pour une enfant, face à la caresse du vent sur ses joues ensanglantées ?

Bravo à toi, sur ta Kukirin débridée au contrôleur bas de gamme et BMS sous-dimensionné, qui penses que taper 50 km/h avec un engin à 500 euros acheté en import, c’est faire preuve de malice et d’intelligence.

Merci à vous tous qui roulez à 2 voire 3 à fond, avec le passager qui filme pour faire des vues sur TikTok, le tout sur des routes en terre parsemées de trous, sur vos trottinettes à 250 € aux roues minuscules.

Grâce à vous (et tous ces exemples sont vrais), nous pouvons briller. Grâce à vous, le marché de la chirurgie et du matériel pour personnes tétraplégiques peut continuer de progresser.

La flemme, faucille d’or ?

Nous pouvons la remercier. Elle est là : la flemme ! La flemme d’arriver en retard, la flemme d’attendre pour répondre à un message sur son tel. La flemme de ne pas regarder tout de suite la vidéo TikTok de personnes qui se battent pour une clim à Lidl. La flemme de se farcir le feu rouge, la flemme de laisser passer les gens pour fluidifier le trafic, la flemme de mettre le clignotant et le top du top, la flemme d’effectuer le contrôle de l’angle mort.

Évidemment, les causes principales n’évoluent pas : excès de vitesse (le 80 km/h en ville parce qu’on est en retard), l’alcool, la drogue et celui qui agit dans l’ombre, le téléphone.

C’est la belle équipe qui a permis, cette année, de montrer que la croissance n’est pas morte dans notre pays, contrairement aux 963 personnes depuis ce début d’année (soit 8 par jour).

Un ratio qui impressionne

Terminons ces bonnes nouvelles par ce bilan depuis le début de l’année à avril 2026 (soit 120 jours) : 15 780 accidents corporels répertoriés. Un modeste gain de 1 % par rapport à 2025.

Soit 131,5 accidents corporels par jour, 5 par heure ou un toutes les 10 minutes.