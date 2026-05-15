Qu’est-ce que "Le Code de la Sortie de Route", ce nouveau guide pour l’après-accident ?

Chaque année, les routes françaises sont le théâtre de près de 250 000 accidents. Si l’apprentissage de la conduite se focalise massivement sur la prévention des risques, l’après-coup, lui, reste un angle mort majeur des politiques de sécurité routière.

Face à ce constat, l’association Victimes & Citoyens, soutenue par la délégation interministérielle à la Sécurité routière et la mairie de Paris, a officialisé le lancement du Code de la sortie de route. Un arsenal pédagogique conçu pour briser l’isolement des victimes.

Un angle mort de l’information citoyenne

Le timing de cette publication ne doit rien au hasard. Les derniers indicateurs de la Sécurité routière font état d’une situation tendue. En avril 2026, la mortalité sur les routes de France hexagonale a enregistré une hausse de 15 % et le nombre de blessés graves a bondi de 8 % par rapport à l’année précédente.

Pourtant, une grande majorité des automobilistes ignorent totalement leurs droits et les démarches obligatoires à effectuer après un pépin de la circulation."L’accident ne s’arrête pas au moment de l’accident. Derrière, les gens sont démunis, fragilisés par le traumatisme. Le pire, c’est cette non-information, alors que ces quelques renseignements peuvent vraiment changer une vie ", rappelle Julien Thibault, président de Victimes & Citoyens.

Un guide pratique face au jargon juridique

Disponible en version papier ainsi que sur une plateforme numérique dédiée (le-code-de-la-sortie-de-route.com), l’ouvrage d’une soixantaine de pages s’articule autour de modules interactifs et de quiz calqués sur l’examen du Code de la route traditionnel.

Le document ratisse large et s’adresse à toutes les formes de mobilité. Automobilistes, mais aussi cyclistes, piétons, usagers de deux-roues électriques ou simples témoins d’un drame. Il détaille les étapes cruciales de la reconstruction administrative et médicale. Le fascicule liste ainsi les bons réflexes à adopter. Comme celui de déclarer l’accident à la Sécurité sociale et à sa mutuelle sous cinq jours ou encore le droit, souvent méconnu, de désigner son propre médecin-conseil indépendant face aux experts des assurances. Les modalités permettant de rouvrir un dossier d’indemnisation plusieurs années après les faits en cas de dégradation de l’état physique ou psychologique sont aussi listées.

L’objectif affiché est d’éviter les signatures précipitées d’accords d’indemnisation à l’amiable, qui se traduisent trop souvent par des pertes de droits irréversibles pour les victimes.

Vers une intégration dans la formation des conducteurs

Pour les institutions et les professionnels du secteur, ce code doit rapidement dépasser le simple statut de livret d’information pour devenir un véritable sujet de société.

L’École de conduite française (ECF), forte de son réseau de 750 auto-écoles, a annoncé son intention d’enseigner activement ces notions en amont de l’examen, notamment lors des sessions de conduite accompagnée.

À plus long terme, l’organisation demande que cet apprentissage soit inscrit au programme officiel de la réforme du diplôme de formateur. Pouvoir et savoir réagir après un accident fait partie intégrante du civisme routier.