L’apprentissage de la conduite dès 14 ans, une proposition clivante face au défi de sécurité routière

Mis en place en France à la fin des années 1980, l’apprentissage anticipé de la conduite (AAC) fait aujourd’hui l’objet d’un plaidoyer pour un abaissement de son âge d’accès à 14 ans.

Pour ses promoteurs, il ne s’agit pas d’une course à l’autonomie prématurée, mais d’un enjeu de sécurité publique.

Le cerveau conducteur

Une étude récente du Laboratoire d’étude pour une éducation à la mobilité (LEEM), souligne qu’une immersion précoce et encadrée à la conduite, diminue le risque d’accident. Gérard Hernja, chercheur et coordinateur au LEEM, y voit une fenêtre biologique idéale. « À 14 ans, le cerveau possède une plasticité idéale pour acquérir des automatismes moteurs et cognitifs », explique-t-il.

Le but est de transformer l’éducation à la conduite, souvent vécue comme un « bachotage » technique à 17 ans, en un processus de contrôle continu. En commençant à 14 ans, l’apprenti peut étaler son parcours sur trois ou quatre années, accumulant bien plus que les 3 000 kilomètres réglementaires actuels. Ce lissage temporel permettrait de limiter la saturation du cerveau du jeune conducteur lors de l’accès à l’autonomie.

Des statistiques en faveur de l’anticipation

Les chiffres de la Sécurité routière semblent donner raison aux partisans de l’anticipation. Aujourd’hui, les candidats passés par la conduite accompagnée (accessible dès 15 ans) affichent un taux de réussite au permis de 75 %, contre 59 % pour la filière traditionnelle. Et leur sinistralité lors de la première année de conduite autonome s’avère inférieure de 20 % à 30 % à celle de leurs pairs.

Pour Patrick Mirouse, président de l’ECF, l’abaissement de l’âge d’apprentissage permettrait également de fluidifier un système en tension. « La généralisation de la conduite accompagnée est un levier essentiel pour réduire la pénurie de places d’examen », souligne-t-il.

Le miroir américain et le système du permis progressif

Pour appuyer cette mutation, les défenseurs du projet s’appuient sur l’expérience Nord-Américaine et la pratique du Graduated Driver Licensing (GDL). Ce système de permis progressif repose sur trois phases distinctes.

Après une phase initiale de formation, l’adolescent décroche un permis d’apprenti qui lui permet de circuler dès 14 ans sous supervision stricte d’un adulte. Le permis intermédiaire, permet ensuite à l’adolescent de conduire mais avec des restrictions majeures (interdiction de transporter d’autres mineurs, couvre-feu nocturne, tolérance zéro pour l’alcool et le téléphone y compris main libre). Enfin le permis complet est délivré après une période probatoire sans infraction.

L’idée du GDL est de protéger l’adolescent contre ses propres limites et son manque d’expérience. L’application stricte de ces restrictions réduit la mortalité chez les 16-17 ans de 20 % à 40 % d’après l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).

En revanche dans certains États américains, où l’on délivre un permis très tôt (15-16 ans) sans phase de supervision longue, l’accidentologie est très élevée. C’est la phase d’autonomie qui est dangereuse, pas la phase d’apprentissage.

Vers un continuum éducatif

Basée sur le modèle américain, l’ambition de l’ECF porte sur la création d’une trajectoire de mobilité globale dès le début de l’adolescence. Ce « continuum » intégrerait le vélo, les trottinettes électriques (EDPM) et les voitures sans permis (VSP) — déjà accessibles à 14 ans via le permis AM — pour aboutir à la conduite accompagnée.

Toutefois, le projet se heurte à des critiques persistantes. Les experts en psychologie du développement rappellent que le cortex préfrontal, siège de la gestion des impulsions, est encore immature à cet âge. À cela s’ajoute le risque de creuser les inégalités sociales, le dispositif reposant lourdement sur la disponibilité et l’équipement automobile des familles.

Patrick Mirouse appelle désormais à engager une expérimentation nationale encadrée mais le passage de l’apprentissage à 14 ans en France reste suspendu à une décision politique. À un an de la présidentielle le sujet est -de nouveau- sur la table.