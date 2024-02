Maxi-fiche fiabilité - DS 7 Crossback/DS 7 : à prendre avec des pincettes

En bref

La marque DS a véritablement été lancée en 2014, lorsque la petite DS 3 abandonne les chevrons de Citroën pour s’émanciper. Afin de conforter son image premium aux yeux du public, la jeune marque doit avoir dans son catalogue un SUV. Ce sera le cas en 2017 lorsque le DS 7 Crossback est lancé.



Si ce nouveau venu est un pur produit DS, il partage ses dessous, et notamment sa plateforme EMP2, avec d’autres modèles du groupe PSA d’alors. Il en reprend ainsi les mécaniques (BlueHDi de 130 et 180 ch en diesel et PureTech de 180 et 225 ch en essence) et de nombreux éléments techniques.



Pour tenir le rang des modèles prémium, DS soigne son intérieur. Sièges habillés de cuir façon bracelet de montre, commandes en aluminium ornées de guillochage, Alcantara sur la planche de bord et les contreportes, montre pivotante BRM… La marque met le paquet pour flatter l’œil du potentiel acheteur. Le but est également de se démarquer, une démarche qui se distingue au niveau du style, très singulier, que ce soit dans l’habitacle ou pour le traitement de ses lignes extérieures.



Afin de vivre avec son temps, le DS 7 se décline en hybride rechargeable E-Tense 4x4. Il associe le moteur PureTech 1.6 de 200 ch avec un moteur placé sur le train arrière pour un total de 300 ch et 450 Nm. Le SUV devient ainsi un quatre roues motrices. Côté accumulateur, il peut compter sur une capacité de 13,2 kWh lui permettant de rouler jusqu’à 50 km sans brûler une goutte de carburant (selon le cycle WLTP).



Cette version est complétée en juin 2020 par une offre plus raisonnable, toujours dénommée E-Tense. Le moteur thermique est moins puissant (180 ch) et le bloc électrique se loge directement dans la boîte de vitesses. Le DS 7 n’est plus 4x4, sa puissance est moindre (225 ch cumulés), mais le prix est plus serré alors que l’autonomie en électrique est légèrement supérieure (55 km).



Pour la marque tricolore, le DS 7 est un succès. Il passe toutefois par la case restylage en septembre 2022. La partie avant est profondément revue via une nouvelle calandre et une signature lumineuse inédite. L’arrière n’est pas en reste avec des optiques plus fines et un hayon redessiné. L’ensemble gagne en personnalité et en cohérence. À noter qu’il perd pour l’occasion son suffixe Crossback. L’habitacle change peu, mais profite d’un nouveau système d’exploitation. Enfin, une version de pointe hybride rechargeable de 360 ch rejoint la gamme.



Le marché de l’occasion n’est pas avare en DS 7 (surtout Crossback). Le choix est plutôt vaste, que ce soit en termes de motorisation et de finition. Il sera alors plus aisé de trouver chaussure à son pied.