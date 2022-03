Comparatif vidéo - Quelle est la meilleure compacte française ?

Derrière les incontournables segments des SUV et des citadines, celui des berlines compactes est l’un des plus importants des marchés européen et français. Comme dans beaucoup de catégories, les marques nationales ont la préférence des acheteurs. Les Citroën C4, Peugeot 308 et Renault Megane trustent les premières places depuis de longs mois et ces trois modèles devraient être rejoints par la DS 4 dans les mois qui arrivent. La confrontation entre ces quatre modèles promet d’être serrée.

Stylistiquement, nos quatre rivales de ce jour disposent de personnalités bien distinctes. Honneur à la plus ancienne à savoir la Renault Mégane. Avec ses phares en forme de C et sa large calandre, le style de la compacte du losange est bien connu désormais et affiche une ressemblance troublante avec sa petite sœur, la Clio.

Ensuite, il y a la C4. Pas de doute, c’est bien une Citroën et elle reprend les codes de la marque à savoir : faire différent pour se distinguer de la concurrence. Elle est ainsi à mi-chemin entre l’univers des berlines, des SUV et des SUV coupés. Elle affiche la nouvelle identité visuelle du constructeur tricolore avec les projecteurs sur double étage, mais également les chevrons qui courent sur toute la largeur. Enfin, l’arrière est la partie la plus étonnante avec un aileron qui sépare la vitre en deux, d’un bandeau noir qui court sur toute la largeur du hayon et des feux en forme de V qui débordent sur les ailes et la custode

La 308 ne manque pas de tempérament non plus. La rupture avec la précédente génération saute aux yeux avec une calandre abaissée et élargie, des projecteurs très fins, ainsi qu'un capot rallongé.Elle est surtout le premier modèle du lion a arboré le nouveau logo de la marque qui est devenu un emblème plat qui trône au centre de la calandre et sur les ailes pour les finitions hautes.

Enfin, la DS 4 tranche radicalement avec ses cousines de Stellantis. Au-delà de sa large calandre caractéristique des modèles de la marque, la compacte de la filiale haut de gamme se distingue surtout par sa signature lumineuse unique en forme de L et son travail appuyé au niveau des optiques ainsi que des feux. La partie est très soignée notamment la custode avec des nombreux plis de carrosserie qui lui donne une vraie originalité.

À chacune sa présentation

Singulières sur le plan du design extérieur, nos quatre berlines possèdent des présentations intérieures radicalement différentes. Sans surprise, c’est la Mégane qui affiche la planche de bord la plus vieille. Pourtant, celle-ci ne fait pas l’impasse sur le technologique puisqu’elle peut recevoir une instrumentation numérique et son écran multimédia vertical – ce qui est toujours rare sur le marché – mesure tout de même 9,3 pouces. Le dessin n’est pas désagréable mais est plus daté. La qualité des matériaux est satisfaisante.

Les trois autres modèles qui appartiennent au groupe Stellantis ont beau partager de nombreux éléments toutefois, chacun est pourvu d’une identité qui lui est propre. Des trois, c’est la 308 qui impressionne avec une nette sensation de modernité due avant tout au i-cockpit de dernière génération qui se compose d’une instrumentation numérique 3D – qui demeure unique sur le marché – en position haute, ce qui dispense la 308 d’un affichage tête haute et d’un écran multimédia tactile 10 pouces qui reçoit la dernière génération de système d’exploitation nettement plus performant et fluide que le précédent. Il se caractérise par des raccourcis numériques personnalisables très pratiques au quotidien. La 308 se distingue enfin par une qualité des matériaux de haute volée, qui n’a pas à rougir de certains modèles premium.

Cet élément est également un des points forts de la DS 4 avec une planche de bord radicalement différente de celle de la 308. Elle est plus massive, hérite du même système multimédia, mais on est un peu décontenancé de découvrir une instrumentation numérique de la taille d’un ancien smartphone, qui est relayée par un large affichage tête haute couleur. L’ergonomie progresse mais reste encore perfectible. Un temps d’adaptation est nécessaire. Les matériaux sont flatteurs avec du cuir, de l’alcantara ou certains détails spécifiques à la marque comme la sellerie reprenant la forme d’un bracelet de montre.

Enfin, à bord de la C4, c’est l’espace qui est appréciable. Les lignes de la planche de bord sont traditionnelles mais agréables. Citroën utilise la même technique que DS à savoir petite instrumentation et affichage tête haute. L’écran multimédia est de bonne taille mais c’est l’ancien système d’exploitation d’où certaines lenteurs. Les matériaux utilisés sont de bon niveau.

Aspects pratiques : une Citroën C4 facile à vivre

Le programme Advanced Comfort se préoccupe bien évidemment du confort des occupants mais pas seulement puisqu’un volet porte aussi sur l’agrément au quotidien avec notamment de très nombreux rangements répartis dans tout l’habitacle. On en compte pas moins d’une bonne quinzaine dont certains vraiment innovants comme celui face au passager avant qui comporte une boîte à gants classique surplombée par un tiroir permettant de ranger une tablette. Tablette, qu'il est possible de fixer à la planche de bord grâce à un accessoire.

Il y a aussi un rangement à double étage sur le bas de la console centrale, lequel est surplombé par le chargeur par induction. Aux places arrière, grâce à un empattement de 2,67 m, la C4 propose une vaste habitabilité pour les occupants, en particulier l'espace aux genoux. Dommage que son coffre offre un volume oscillant entre 380 et 1 278 litres, ce qui fait de lui le moins vaste.

À la seconde place, la 308 est dotée d’une habitabilité arrière intéressante doublée d’un coffre offrant une contenance de 412 litres avec en plus un seuil de chargement bas.

Troisième position pour la Renault Megane avec un espace dédié aux passagers identique à celui de la lionne Son coffre est dans la bonne moyenne avec 402 litres, mais il faudra composer avec un seuil de chargement haut.

À la dernière position, on trouve la DS 4. Alors, certes, elle profite du plus grand coffre de ce comparatif avec 430 litres, mais son seuil relativement haut est pénalisant au quotidien. Néanmoins, c’est surtout l’habitabilité arrière qui l'handicape en raison d’une largeur intérieure et d’un espace aux genoux moindres que ses rivales. Il faut aussi composer avec un sentiment d’enfermement plus important qu’à bord des autres berlines, ce qui explique ce classement peu valorisant.

Pratique Renault Megane TCE 140 ch RS-Line Peugeot 308 1.2 Puretech 130 ch GT Pack DS 4 1.2 Puretech 130 ch Trocadero Citroen C4 1.2 Puretech 130 ch Shine Pack Qualité de la finition































Rangements































Modularité































Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)































Longueur maxi de chargement































Places AR : longueur aux jambes































Places AR : largeur aux coudes































Places AR : garde au toit































Plancher plat































Note : 13,3 /20 13,6 /20 13,1 /20 14 /20 Explication des critères de notation

Équipement : une 308 moderne et complète

La Peugeot 308 Puretech 130 ch en finition GT Pack est commercialisée au prix de 35 250 €. Comptez 36 300 € pour la DS 4 avec le même moteur en finition Trocadero. Motorisation semblable pour la C4 en finition Shine Pack au prix de 31 600 € et 33 800 € pour la Renault Megane TCE 140 ch RS-Line . Il existe par conséquent de grosses variations tarifaires mais aussi d’équipements puisque les berlines au lion et du losange sont présentées ici dans leur version haut de gamme alors que la DS est déclinée dans un niveau intermédiaire.

La moins chère est par conséquent la C4. On pourrait croire que cela se fait au détriment de l’équipement. Eh bien non ! Car avec ce haut de gamme, la dotation est ultra-complète avec notamment l’accès et le démarrage sans clé, les jantes 18 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif avec conduite semi-autonome de niveau 2, l’écran multimédia 10 pouces, l’affichage tête haute, la recharge par induction et la caméra de recul. Il faudra ajouter les sièges massants à 400 € ou la caméra 360 ° contre 350 € soit un total de 32 350 € pour espérer se rapprocher de la 308 qui comprend tous ces équipements en y incorporant certaines exclusivités comme les phares Matrix LED, l’instrumentation numérique 3D, les vitres avant feuilletées ou le système hi-fi Focal 10 haut-parleurs. De quoi justifier son tarif supérieur de 3 000 €.

Vendue 33 800 €, la Mégane semble être une bonne affaire mais attention la compacte de Renault devra forcément passer par la case option pour espérer accéder à une dotation proche de ses rivales. Ainsi, il faudra prévoir en complément le Pack Easy Drive à 1 050 € pour récupérer le régulateur de vitesse adaptatif, l’avertisseur d’angle mort et de sortie de stationnement, ainsi que l’assistant autoroute et trafic. Prévoyez aussi d’inclure l’instrumentation numérique 10 pouces à 100 €, l’affichage tête haute à 400 €, les jantes 18 pouces à 500 € ou le système audio Bose à 700 € soit un total de 36 650 € pour avoir un équipement plus proche de la 308, plus récente et moins chère au final, mais certains raffinements seront toujours absents.

Et la DS 4 me direz-vous ? Et bien elle fait moins bien que sa cousine. Avec le niveau Trocadero, vous bénéficiez des jantes 19 pouces, mais beaucoup de choses sont en option malgré un prix d’achat plus important que la 308 de 1 000 €. Ainsi, les feux Matrix LED (+ 1 200 €), les vitres feuilletées (550 €), les sièges chauffants (500 €) ou le hayon motorisé (400 €) contribuent à alourdir l’addition à près de 39 000 €. Notez que les spécificités de la DS 4 à savoir la vision nocturne ou les suspensions pilotées par caméra sont en option quelle que soit la finition.

C’est donc la Peugeot 308 qui offre le meilleur rapport prix/équipement, suivi de la Citroën C4, puis de la Renault Mégane malgré quelques lacunes. La DS 4 finit à la quatrième position en raison de son coût trop élevé.

Rapport prix/équipements Renault Megane TCE 140 ch RS-Line Peugeot 308 1.2 Puretech 130 ch GT Pack DS 4 1.2 Puretech 130 ch Trocadero Citroen C4 1.2 Puretech 130 ch Shine Pack Aides à la conduite































Conduite (liaisons au sol)































Confort































Multimédia































Style intérieur































Style extérieur































Note : 14 /20 15,7 /20 13,7 /20 15 /20 Explication des critères de notation

Budget : une cote d’amour qui fait la différence

Ce chapitre est sûrement l’un des plus serrés de cette confrontation car nos berlines sont proches. Ainsi, question prix d’achat, c’est la C4 qui est la plus accessible avec son tarif de 31 600 € et prend un net avantage. Tout l’inverse de la DS4 facturée 36 400 €. Leur consommation qui avoisine entre 8,5 et 9 l/100 km est loin d’exemplaires, mais cela ne permet pas encore de les départager. Finalement, c’est au niveau de la valeur de revente que l’on peut les séparer. Et dans ce domaine, il est bien difficile de résister à la cote d’amour de Peugeot en ce moment et notamment de la 308 qui surpasse aisément ses rivales ce qui lui permet de s’imposer.