Carburant à plus de 2 € : la France bascule en mode "Mad Max"

À plus de 2 € le litre, le carburant est devenu si précieux que la France est en train de basculer dans une ambiance à la Mad Max. Le gazole est devenu une cible de choix pour les voleurs. Siphonnages de réservoirs, vols de cuves et dégradations : les routiers et les agriculteurs font face à une recrudescence d'actes malveillants de plus en plus évolués technologiquement.

Deux chauffeurs routiers (un Moldave et un Roumain de 51 et 57 ans) ont été arrêtés en flagrant délit de vol de carburant sur une aire de repos de l'A36, nous apprend La Charente Libre. C’est un routier français qui a donné l’alerte, intrigué par « le comportement suspect » d’un poids lourd stationné, avec ses feux de détresse allumés, à côté d’un autre gros camion sur une aire d’autoroute. Les gendarmes ont intercepté les suspects au péage de Saint-Maurice Colomb

En inspectant le camion, ils sont tombés sur une installation impressionnante : un système de pompe dissimulé au niveau de l'essieu arrière, relié par un tuyau au réservoir du véhicule ciblé et activable à distance via une télécommande radio. « Un dispositif particulièrement sophistiqué », selon Élodie Montet, colonnelle du groupement de gendarmerie du Doubs. Selon elle, 150 litres de carburant ont été dérobés « en moins de quatre minutes ». La gendarmerie a constaté « plus de 130 % d’augmentation de vols de carburant dans le Doubs entre janvier et avril », relève la colonnelle.

Les deux hommes encourent cinq ans d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français, a ajouté le magistrat, qui déplore le « fléau des vols de carburant » né de l’augmentation des prix du pétrole depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.