6 ans après, un camping-cariste français se fait rattraper par l’autoroute italienne

L’histoire est racontée par le site « Le Monde du camping-car », consacré comme vous pouvez l’imaginer à ce genre de véhicules de loisir. Elle relate le voyage réalisé par Michel, l’un des adeptes de cette pratique qui aime raconter ses aventures sur la route.

Il y a six ans, en 2020, il avait réalisé un grand voyage en Italie avec son véhicule personnel. Un voyage dont il conserve un excellent souvenir, lui qui a publié un véritable guide des endroits à visiter pour donner ses conseils aux autres amateurs de ce genre de road-trip en camping-car.

Une surprise moins agréable

Il y a quelques jours, ce beau voyage s’est rappelé à lui d’une façon moins agréable : il a reçu un courrier à son domicile lui demandant le paiement d’un péage autoroutier, d’un montant de 119,36€ pour un passage réalisé le 18 septembre 2020 au niveau de la station à la sortie de l’autoroute de Genova Ouest.

Ce courrier l’accuse de ne pas avoir payé le péage comme il le fallait avec son véhicule. C’est le gérant de la société d’autoroute qui a effectué une démarche pour le retrouver jusqu’en France et lui ordonner de régler la facture.

Il est sûr d’avoir payé

Étonnant pour Michel, car il se souvient précisément avoir payé. Il avait effectivement emprunté cette portion d’autoroute, où il a noté avoir payé 80,5€ ce jour-là. Il raconte même avoir dû passer du temps à la borne du péage pour un souci avec le ticket, juste avant le règlement.

Par ailleurs, il est certain qu’il s’agissait bien d’une autoroute à barrières et pas d’un passage « libre », d’autant plus que ce système n’existait pas en Italie au moment des faits. Bref, Michel est très remonté contre les services autoroutiers italiens et compte bien ne pas payer.