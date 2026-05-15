Les voitures électriques accessibles dès 14 ans (avec permis AM, ou sans permis pour les personnes nées avant 1988) ont la cote.

Relancé par l’arrivée sur le marché de modèles comme la Citroën Ami ou la plus récente Fiat Topolino, le marché des microvoitures est en pleine expansion.

Appréciées par les ados en quête de liberté et autonomie comme les parents pour leur aspect sécurisant, les voitures sans permis ont le vent en poupe avec une croissance spectaculaire : les immatriculations ont plus que doublé entre 2019 et 2024 (+ 137 %), passant de 13 376 unités en 2019 à 31 714 en 2024. Cette croissance repose notamment sur un rajeunissement de la clientèle avec plus d’un tiers des immatriculations qui concernent désormais les 14-18 ans.

Cet engouement qui profite aux constructeurs généralistes comme spécialisés (Aixam et Ligier en tête), se traduit également chez les loueurs, qui sont de plus en plus à proposer des offres de location de véhicules de cette catégorie.

Les voitures sans permis comme alliées des citadins et des touristes ?

Accessibles avec un simple permis AM, ces véhicules séduisent par leur prix plus abordable que celui de nombreuses citadines et un format compact qui facilite les déplacements et le stationnement en ville.

Profitant de ce contexte porteur, l’enseigne ADA lance une offre nationale de location de voitures sans permis, thermiques et électriques, déjà disponible dans plus de 50 agences et sur son site Internet.

« Nous sommes convaincus que la mobilité doit être accessible à tous, quel que soit son âge, sa situation personnelle ou géographique. Cette nouvelle offre s’inscrit pleinement dans notre ADN et accompagne notre stratégie de diversification et de maillage » détaille ainsi Edwin Prache, Directeur Général d’ADA.

Un mouvement que pourraient également suivre d’autres loueurs dans les prochains mois.