Pont de l'Ascension : comment éviter la galère aux bornes de recharge

Le pont de l’Ascension s’annonce chargé sur les routes, et certains électromobilistes redoutent déjà les files d’attente aux bornes électriques. Il faut dire que certaines vidéos qui surgissent çà et là sur les réseaux sociaux lors de grands week-ends de chassé-croisé, montrant d’inquiétantes files de voitures électriques en attente de recharge, ont de quoi faire réfléchir.

Pour autant, faut-il redouter de voir son temps de trajet se rallonger exagérément ce week-end ? Non, et les statistiques le montrent. Roole, qui se présente comme le "premier club automobile en France avec 1 500 000 Membres", a mené une enquête lors du week-end du 1er mai dont il ressort que les "tensions" aux bornes se concentrent assez logiquement lors des pauses méridiennes, entre 11 et 16h, sur les axes très empruntés que sont l’A1, l’A6 et l’A81 (entre Le Mans et la Bretagne).

L’organisme dit ainsi avoir étudié 5 237 points de charge répartis sur 415 stations, en relevant des données toutes les 15 minutes, pour en conclure qu’ "au moment le plus tendu du week-end — vendredi 1er mai à 12h30 — seules 8,5 % des stations étaient saturées. Mieux: près de deux tiers des stations observées n'ont connu aucune saturation durant l'ensemble du week-end."

Et Roole d’inviter les conducteurs à éviter la recharge aux heures de pointe sur les axes très fréquentés, et à privilégier les stations hors autoroute. On trouve en effet des bornes à haute puissance à quelques kilomètres de certaines sorties, ce qui permet souvent d’effectuer une pause dans un endroit un peu plus verdoyant. Votre système de navigation et/ou les applications spécifiques vous guideront aisément vers ces "oasis" électriques.

En partant avec une batterie à 100%, en ne rechargeant pas au-delà de 80% sur le trajet et en réduisant sa vitesse de 10 km/h sur autoroute, il n’y a donc aucune raison que votre trajet se transforme en chemin de croix. Un grand test Caradisiac avait en effet démontré qu’une vitesse de croisière modéré permet de réduire sa consommation d’électrons, et donc de réduire le temps de charge et d’optimiser son autonomie…tout en économisant un peu d’argent. Tout bénéf’, donc !

Enfin, Roole relève que les deux tiers des stations étudiées n’ont connu aucune saturation durant le week-end. Avec un minimum de stratégie il n’y a pas de raison que les choses se passent différemment cette fois ci. Rappelons enfin que des temps d’attente élevés guettent aussi les automobilistes roulant en voiture à moteur thermique, lesquels paient bien plus cher leur carburant.