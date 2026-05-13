Le nouveau Jeep Avenger restylé n’améliore quasiment rien et on connaît son prix

Jeep a choisi un gros festival de musique au Brésil pour montrer pour la première fois son Avenger restylé, sur lequel le constructeur du groupe Stellantis mise beaucoup sur le marché d’Amérique latine.

Et le petit SUV urbain n’évolue finalement que très peu sur le plan technique : outre une face avant revue avec une calandre désormais éclairée sur sa partie centrale, il conserve sa gamme de motorisations (essence à boîte manuelle, essence à hybridation légère et boîte automatique, essence à hybridation légère et quatre roues motrices, 100 % électrique).

Fini le Puretech à courroie, évidemment

Jeep précise que le Puretech EB2 Gen2 à courroie, encore utilisé sur l’Avenger d’entrée de gamme sur la précédente mouture en version à boîte manuelle, est remplacé par l’EB2 Gen3 à chaîne sous le nom « Turbo 100 » comme sur tous les autres modèles citadins du groupe Stellantis.

L’Avenger restylé conserve par ailleurs le bloc Turbo 110 chevaux à hybridation légère et boîte automatique, mais aussi le bloc Turbo 145 chevaux à hybridation légère, boîte automatique et transmission intégrale. Quant à la version 100 % électrique, elle reste à 156 chevaux et garde ses batteries de 54 kWh avec toujours 400 kilomètres d’autonomie maximale WLTP.

A partir de 25 590€ avant remises

Le prix du Jeep Avenger restylé n’évolue que très peu : comptez 25 590€ en tarif de base pour la version essence de 100 chevaux à boîte manuelle, avec une remise de 1 000€ (soit 24 590€). La version à boîte automatique de 110 chevaux démarre à 27 890€ (remise à 26 890€ et la variante 100 % électrique à 35 990€ (remise à 32 490€ avant bonus écologique). La version 4x4, enfin, est actuellement remisée à 32 790€ en prix de base.