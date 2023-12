Essai - Jeep Avenger 1.2 Turbo (2023) : enfin de l'essence !

En bref : Commercialisation en essence 3 cylindres 1.2 turbo 100 ch 4,08 m de long à partir de 24 300 €

Commercialiser l'Avenger uniquement en version électrique dans l'Hexagone était pour le moins osé, et pour cause : à 31 500 € minimum, bonus compris, difficile d'attirer les foules vers ce SUV à peine plus long qu'une Peugeot 208 (4,08 m) avec laquelle il partage sa plate-forme. D'ailleurs, le petit Américain mène une carrière plutôt discrète dans nos contrées depuis son lancement en avril, malgré un titre de voiture de l'année 2023. Il faut préciser que la disparition de la finition d'appel a entraîné la hausse du ticket d'entrée à 33 000 € en cours d'année, coup de pouce gouvernemental déduit.

Mais Jeep compte bien inverser la tendance en proposant aux Français un trois cylindres 1.2 turbo essence, plus connu dans la galaxie Stellantis sous le nom PureTech. Le devis est plus amical : à partir de 24 300 € en finition d'entrée de gamme Longitude, et 26 300 € pour ce deuxième niveau Altitude un peu plus généreux (clim auto, jantes 17'', instrumentation numérique, régulateur de vitesse adaptatif).

Difficile de parler de bonne affaire pour autant, puisque son cousin Peugeot 2008 s'affiche quasi au même prix avec une dotation proche, alors qu'il est plus grand (4,31 m d'un pare-chocs à l'autre). Mais l'autre cousin Opel Mokka n'est pas meilleur marché. Notez qu'une version microhybride dotée d'une boîte robotisée double embrayage est également proposée, pour 2000 € supplémentaires.

Quoi qu'il en soit, les amateurs de Jeep consentiront sans doute à mettre le prix pour disposer de ce style typique matérialisé par des lignes tracées à l'équerre, des arches de roues trapézoïdales et la fameuse calandre à sept (fausses) ouvertures.

À bord, peu de différences avec la mouture électrique : on notera surtout la présence d'un levier de vitesse classique en lieu et place du curseur. On retrouve la planche de bord rectiligne dotée d'un large bac, intégralement constituée de plastiques durs et un peu austère faute de couleur ici mais d'apparence cossue. Hélas, les places arrière sont toujours aussi peu accessibles, étriquées, et dépourvues de rangements dans les portières et de poignées de maintien au plafond. Cela posé, l’Avenger se rattrape côté coffre avec un volume suffisant pour les courses de la semaine et les échappées du week-end.

Sur la route : trop facile !

Si le 3 cylindres 1.2 de Stellantis laisse toujours planer un doute quant à sa fiabilité, il demeure très agréable à utiliser au quotidien. Certes, il peut générer quelques vibrations, mais cela reste rare. Et la réactivité du turbo assure un tonus appréciable en toutes circonstances. En ville déjà, quand on repart en deuxième depuis le régime du ralenti, mais aussi sur voies rapides où les relances sont quasi aussi énergiques en cinquième qu'en quatrième, avec un 80 à 120 km/h exécuté en 11s10 au lieu de 9s20 selon nos mesures. Des valeurs parmi les meilleures de la catégorie. Au final, il n'y a qu'en montée sur le dernier rapport que le moteur peut manquer de souffle. Les retardataires regretteront également le manque de volonté du bloc au-dessus de 5 000 tr/mn.

Par ailleurs, la commande de boîte bien guidée et la faible résistance opposée par l'embrayage rendent la conduite paisible, de même que le niveau sonore réduit de la mécanique. Ajoutez à cela une direction ultralégère, un diamètre de braquage exemplaire, une position de conduite (légèrement) surélevée typique d'un crossover, un amortissement tout à fait convenable et les larges protections de carrosserie en plastique brut et vous obtenez l'un des véhicules les plus faciles à vivre au quotidien. Pour ne rien gâter, les mouvements de caisse bien maîtrisés et le train arrière stable lors des évitements d'urgence rendent le comportement sûr à défaut d'enthousiasmant (l'avant manquant toujours de réactivité et de précision).

Mieux, le SUV américain avance une garde au sol généreuse de 20 centimètres et des angles d’attaque et de fuite ouverts (de respectivement 20 et 32°) qui permettent d'imaginer des escapades en chemin plus sereines qu'avec ses rivaux. Côté budget carburant enfin, l'Avenger se montre plutôt économe avec environ 6 l/100 km constatés sur route et voies rapides, et un peu moins de 7 l/100 km dans une circulation urbaine assez dense.