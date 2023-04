En bref : Petit SUV de 4,08 m de long 100 % électrique en France Tendance baroudeur 156 ch à partir de 36 500 € hors bonus

Quand on évoque Jeep, on pense inévitablement à la Willys de la seconde Guerre Mondiale, aux célèbres Cherokee et Wrangler ou plus récemment au Renegade. Autrement dit, à des baroudeurs cubiques, lourds et assoiffés de pétrole, donc polluants. Mais ça, c'était avant. Car sous la pression des diverses politiques en matière d'automobile, la marque Américaine a dû revoir son offre, en équipant déjà ses gros modèles de motorisations hybrides rechargeables.

Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, Jeep franchit un nouveau cap en lançant l'Avenger : un petit SUV bien sous tous rapports reposant sur la plate-forme avec les Peugeot 2008, Opel Mokka et DS3 Crossback. Si sur d'autres marchés, ce véhicule proposera de petits moteurs essence, il sera uniquement disponible en version électrique sur notre territoire. Au menu donc : un moteur de 156 ch sous le capot, et une batterie de 54 kWh bruts dans le plancher (51 kWh utiles).

dailymotion Essai vidéo - Jeep Avenger (2023) : que vaut le petit SUV électrique élu voiture de l'année ?

Par rapport à ses cousins du groupe Stellantis, cet américain fabriqué en Pologne se démarque par son format de poche et son style typiquement Jeep avec notamment des arches de roues trapézoïdales, un dessin rectiligne, de larges protections en plastique brut salvatrices en milieu urbain et sa calandre dotée de sept vraies fausses ouvertures rappelant les modèles historiques.

À bord, le dessin rectiligne et épuré de la planche de bord séduit et l'ensemble apparaît solide en dépit d'un mobilier intégralement composé de plastique dur. On apprécie par ailleurs les nombreux et vastes rangements à l'avant, les écrans lisibles à défaut d'être très rapides dans leurs calculs, ainsi que l'ergonomie des diverses commandes, l'Avenger ne cédant pas au tout tactile.

En revanche, les places arrière apparaissent cruellement exigues. Non seulement il faut bien lever les pieds pour monter et descendre, mais la place aux jambes est trop juste. Pour des grands ados de 1,80 mètre déjà, mais également pour les bambins dans les pieds sont relevés par les réhausseurs. Et si la place centrale s'avère étonnamment moelleuse, l'étroitesse de la banquette rend les trajets pénibles à trois. On regrettera également l'absence totale de bacs dans les portières et de poignées de maintien au plafond.

Heureusement, l’Avenger se rattrape côté bagages avec une capacité de chargement de 355 litres digne de ses cousins, donc tout à fait suffisante pour une citadine. En fait, dans une catégorie uniquement occupée par des membres de la famille Stellantis, seul l’e-2008, bien plus grand (4m30 d'un pare-chocs à l'autre), fait mieux avec 434 litres. Notez que dès le deuxième niveau de finition, un double-fond réglable en hauteur peut s'ajuster avec les dossiers quand ils sont rabattus ou compartimenter l'espace pour isoler certaines affaires comme… le câble de recharge, qui n'a pas d'espace dédié.