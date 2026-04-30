Surprise : Jeep présente son petit SUV Avenger restylé pendant un festival au Brésil

« Le nouveau Jeep Avenger n’existera en version thermique que sur certains marchés spécifiques d’Europe », affirmaient les communicants du groupe Stellantis au moment du lancement commercial du nouveau petit SUV urbain au tout début de l’année 2023.

Petit frère inédit du Renegade, l’Avenger élu voiture de l'année à sa sortie avait en effet d’abord été présenté en version 100 % électrique. A cette époque, le groupe dirigé par Carlos Tavares communiquait toujours sur un passage total à la technologie sans moteur thermique pour la plupart de ses marques avant l’année 2030 sur le marché européen.

Puis, à mesure que les constructeurs automobiles rétropédalaient sur le sujet, Jeep a étoffé la gamme de son Avenger. Comme son cousin le Fiat 600, l’Américain a reçu dès le mois de décembre 2023 le renfort d’une version 100 % thermique, avant d’ajouter la déclinaison à hybridation légère et boîte automatique quelques mois plus tard (puis une mouture à quatre roues motrices).

Déjà le restylage de mi-carrière

A peine plus de trois ans après le lancement commercial de l’Avenger, l’engin se prépare déjà à recevoir son restylage de mi-carrière. Jeep dévoile en effet les premières images de sa version améliorée, pour l’instant cachée dans l’ombre.

On distingue évidemment une face avant différente, avec une signature lumineuse qui s’étend désormais sur la calandre en plus des optiques. Comme souvent sur les mises à jour de mi-carrière des autos, l’Avenger recevra probablement aussi des boucliers redessinés et des feux arrière modifiés. Mais aussi une planche de bord à la technologie en progrès.

Aucune raison d’abandonner le thermique

Sachant que l’Avenger jouit d’un vrai petit succès depuis qu’il a agrandi sa gamme (plus de 230 000 exemplaires vendus en Europe à la fin de l’année 2025), il continuera probablement de laisser le choix entre 100 % thermique, hybridation légère (à 2 et quatre roues motrices) et 100 % électrique.

Mise à jour : le département brésilien de Jeep a pris tout le monde par surprise au Festival Todo Mundo no Rio à Rio de Janeiro. Alors que la chanteuse Shakira et d'autres artistes se produisaient sur l'évènement, plusieurs exemplaires de l'Avenger restylé ont roulé sans aucun camouflage dans les rues de la ville.

L'occasion d'observer dans le détail cette fameuse nouvelle face avant qui n'évolue pas tant que ça dans l'esprit, même si les optiques sont différentes et que la calandre a droit à d'inédites LED entre ses stries.

Pour l'instant, Jeep ne montre que des images de l'auto vue de l'avant mais la poupe devrait rester quasiment telles quelle. Et le constructeur, qui va lancer le modèle pour la première fois sur le marché brésilien, ne donne aucun détail technique pour le moment sur le véhicule dont on n'a pas encore vu l'intérieur non plus. Rendez-vous d'ici quelques jours pour connaître toutes les informations sur ses motorisations et voir aussi l'habitacle.