Du nouveau chez Jeep au Salon de Lyon

Jeep Compass

Jeep présentera pour la première fois au public, son nouveau Compass. Il s’agit de la 3ᵉ génération. Changement radical de style. Les formes deviennent géométriques, et en particulier le capot, la face avant et les passages de roues. Les Compass deux roues motrices profiteront d’une offre de moteurs électrifiés. Reposant sur la plateforme STLA-M de Stellantis, il sera possible d’opter pour un moteur microhybridé de 145 ch, un hybride rechargeable de 195 ch et deux versions électriques de 213 et 231 ch. Ces dernières seront alimentées par deux batteries de 73,7 kWh net ou 96,3 kWh net. Les autonomies varient entre 660 km pour la 2 roues motrices et 600 km pour la 4 roues motrices. Si vous désirez acquérir la version la plus baroudeuse, celle-ci sera uniquement disponible en tout électrique. Baptisée version 4xE, elle disposera d’un moteur sur chaque essieu, pour une puissance de 375 ch.

Jeep Avenger, 4Xe, e-Hybrid et électrique

Le Jeep Avenger, premier SUV urbain de la marque, était jusqu’ici dépourvu de transmission intégrale, un manque étonnant pour Jeep. Ce vide est comblé avec l’arrivée du nouvel Avenger 4xe, version hybride et 4x4. Reposant sur la plateforme Stellantis (partagée avec Peugeot 2008, Opel Mokka, DS3), il utilise le moteur 1.2 Puretech de 136 ch associé à deux moteurs électriques de 21 kW chacun. L’un est intégré à la boîte à double embrayage 6 rapports, l’autre entraîne l’essieu arrière, offrant ainsi la transmission intégrale. La puissance cumulée atteint 136 ch et 230 Nm, avec des performances en hausse : 0 à 100 km/h en 9,5 s et 194 km/h en pointe. La transmission intégrale est permanente jusqu’à 30 km/h (50/50), puis à la demande jusqu’à 90 km/h, avant de se désengager pour réduire la consommation.

L’Avenger est aussi disponible en version 100 % électrique dotée de la technologie Stellantis, à savoir un moteur de 156 ch qui tire son énergie d'une batterie de 54 kWh de capacité brute (51 kWh nets), et qui offre une autonomie annoncée à 400 km tout rond. Enfin, on retrouve la version à hybridation légère en deux roues motrices, appelée e-Hybrid. Cette motorisation de 110 autorise quelques phases de roulage en 100% électrique à basse vitesse.