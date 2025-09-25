Le Jeep Compass en vedette au Salon de Lyon

Jeep présente pour la première fois au public, son nouveau Compass. Il s’agit de la 3ᵉ génération. Changement radical de style. Les formes deviennent géométriques, et en particulier le capot, la face avant et les passages de roues. Les Compass deux roues motrices profiteront d’une offre de moteurs électrifiés.

Reposant sur la plateforme STLA-M de Stellantis, il sera possible d’opter pour un moteur microhybridé de 145 ch, un hybride rechargeable de 195 ch et deux versions électriques de 213 et 231 ch.

Ces dernières seront alimentées par deux batteries de 73,7 kWh net ou 96,3 kWh net. Les autonomies varient entre 660 km pour la 2 roues motrices et 600 km pour la 4 roues motrices. Si vous désirez acquérir la version la plus baroudeuse, celle-ci sera uniquement disponible en tout électrique. Baptisée version 4xE, elle disposera d’un moteur sur chaque essieu, pour une puissance de 375 ch.

Le stand Jeep est vraisemblablement l'un des plus féminisés du salon. Des hôtesses et des conseillères sont au service des visiteurs.