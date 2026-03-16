Fini le Puretech chez Stellantis ? Depuis l’année dernière, le groupe fait tout son possible pour se débarrasser de la mauvaise image de ce moteur apparu en 2012 et tant connu pour ses gros problèmes de fiabilité, dans sa toute première version « EB2 Gen1 » équipée de sa fameuse courroie baignant dans l’huile. Que ce soit chez Peugeot, Opel, Citroën ou les autres marques du groupe, le moteur essence turbo de 1,2 litre s’appelle désormais simplement « Turbo ». Après une première évolution « Gen2 » en 2022 qui a possiblement réglé une bonne partie des problèmes les plus graves, le Puretech avait d’ailleurs considérablement changé en 2023 avec le passage à une toute nouvelle distribution fermée à chaîne et le gain d’un turbo à géométrie variable. Stellantis revendiquait alors « 70 % de composants nouveaux » dans ce bloc EB2 Gen3 qui équipe désormais tous les modèles à essence du groupe (des citadines aux modèles familiaux).

Comme on le rappelait il y a quelques jours sur Caradisiac, la version EB2 Gen2 du bloc essence restait disponible sous le capot d’un petit nombre de modèles encore en stock au sein du groupe Stellantis, même si sa production a cessé à la fin de l’année 2025 : les Jeep Avenger, Peugeot 208, Opel Corsa et Opel Mokka de 100 chevaux à la vente pouvaient être encore équipés de ce bloc à courroie baignant dans l’huile (à la conception déjà différente de l’B2 Gen1 tant décriée).

Peugeot présente son « nouveau moteur Turbo 100 »

Dans un communiqué officiel publié ce matin, Peugeot parle d’un « nouveau moteur Turbo 100 ». En réalité, il s’agit du bloc EB2 Gen3 d’abord introduit dans sa version à 136 chevaux en 2023 (donnée désormais à 145 chevaux en raison d'une mesure différente de la puissance maximale), puis décliné également en variante de 100 chevaux (Citroën C3, Fiat Grande Panda…) ou à 110 et 145 chevaux en hybridation légère dans un très grand nombre de modèles du groupe depuis deux ans.

Ce moteur Turbo 100 équipe désormais les Peugeot 208 et 2008 dès leur version de base (essence boîte manuelle à 100 chevaux sans hybridation légère), alors que ces modèles utilisaient l’EB2 Gen2 jusqu’à la fin de l’année dernière. Précisons que dans sa forme la plus « basique », il développe 101 chevaux à 5 500 tours/minute et 205 Nm de couple à partir de 1 750 Nm. Il est garanti comme les autres moteurs de Stellantis jusqu’à 8 ans à condition de respecter l’entretien dans le réseau du constructeur (avec des visites annuelles).

Bientôt un Firefly dans toutes les voitures de Stellantis ?

Tout le monde se demande d’ailleurs si cette famille des blocs essence de fabrication française ne seront pas remplacés à moyen terme par deux de l’ancien groupe FCA, les Firefly. Il y a quelques semaines, la nouvelle direction de Stellantis a confirmé des investissements pour étendre la durée de vie de cette famille de moteurs afin de la mettre en conformité avec la norme Euro7.