La Peugeot E-208 GTI devient la citadine électrique la plus performante du marché (et la plus chère)

En marge des 24 Heures du Mans 2026, Peugeot dévoile enfin toutes les caractéristiques techniques de sa nouvelle E-208 GTI de série déjà révélée en photo plus tôt cette semaine.

Il ne restait que peu de mystères à ce niveau de toute façon, puisqu’on savait qu’elle utiliserait le groupe motopropulseur 100 % électrique développé par Stellantis Motorsport et déjà installé dans la Lancia Ypsilon HF, l’Abarth 600e, l’Alfa Romeo Veloce Elettrica et l’Opel Mokka GSE.

Des accélérations canon

Sans surprise, on découvre donc que l’auto développe 281 chevaux et 345 Nm de couple maximum avec un rapport poids puissance annoncé à 5,5 kg/ch (ce qui indique que sa masse à vide est de 1 545 kg).

Mais il y a tout de même une petite surprise : ses capacités d’accélération qui font encore mieux que chez sa cousine de chez Lancia. Alors que cette dernière revendique un 0 à 100 km/h abattu en 5,6 secondes, la Française n’a besoin que de 5,5 secondes pour réaliser le même exercice. Un chiffre impressionnant pour une citadine sportive, même si la vitesse maximale se limite électroniquement à 180 km/h comme sur les autres véhicules du groupe Stellantis dotés de cette mécanique à autobloquant. Le 1000 mètres départ arrêté est lui abattu en 25,8 secondes.

Deux montes pneumatiques

Peugeot précise que la E-208 GTI laissera le choix entre deux types de pneus : des Hankook Ventus S1 Evo3 en option gratuite pour ceux voulant privilégier l’autonomie maximale sur les performances pures, avec 375 km WLTP, sinon des Michelin Pilot Sport 4S au profil plus radical (mais moins extrême que les Pilot Sport Cup 2 de la Lancia Ypsilon HF). Avec ces gommes, l’autonomie WLTP descend à 352 km. Dans tous les cas, la voiture se recharge de 20 à 80 % en 30 minutes (100 kW de puissance maximale) ou en 4h40 sur wallbox de 7,4 kW. Elle possède aussi un planificateur embarqué.

Rappelons que comme ses cousines, la E-208 GTI embarque des batteries de 51 kWh de capacité nette à la gestion thermique optimisée pour la conduite sportive. Par rapport à la 208 normale, le châssis de la GTI est abaissé de 25 mm, ses voies s’élargissent (+ 56 mm à l’avant et + 28 mm à l’arrière) et son châssis reçoit une barre antiroulis spécifique à l’arrière.

42 900€

Déjà disponible à la commande, la E-208 GTI coûtera 42 900€ en prix de base à comparer aux 42 400€ que demande la Lancia Ypsilon HF et aux 42 200€ d’une Alpine A290 de 220 chevaux aux performances moins bonnes sur le papier. Et maintenant, tout le monde a envie de savoir si les metteurs au point de Peugeot Sport ont réussi à concevoir une auto aussi excitante à piloter que l’ancienne 208 GTI thermique, vraiment réussi dans ses ultimes versions.