Ces Peugeot électriques qui se vendront bientôt mieux que leurs homologues thermiques

Stellantis peut remercier la bonne santé du marché du neuf, en partie du moins. Si l’affaire du moteur PureTech ne fait plus la une de l’actualité, certains clients touchés par sa mauvaise fiabilité en font encore aujourd’hui les frais et l’image de marque en pâtit fortement.

Malgré tout, deux modèles, ou plutôt deux versions, séduisent particulièrement. Il s’agit des E-208 et E-3008 qui ont obtenu de très jolis scores aux mois d’avril et mai. En France et Allemagne, la moitié des commandes de 208 et 308 sont assurées par les versions électriques.

Sans surprise, le directeur de Peugeot, Alain Favey, se félicite de ces résultats : « L’accélération de la demande de voitures électriques est sensationnelle dans ces pays, qui sont heureusement essentiels pour nous. » Dans le même temps, il s’étonne de ce résultat : « J’ai rarement vu un changement aussi radical en si peu de temps au cours de ma carrière. »

Dans ces deux pays, l’ACEA, l’Association des constructeurs européens, indique que les ventes de VE ont bondi de 40 % en avril. Rien qu’en France, cette hausse atteint 55 % sur les cinq premiers mois de l’année !

Mamie fait de la résistance

SUV familial, le E-3008 est dans le cœur du marché européen. En revanche, la E-208 ne correspond pas à la mode des SUV. Malgré ses sept ans au compteur (l’âge de la retraite pour une voiture), la citadine sochalienne ne s’avoue pas vaincue, bien au contraire. Sur les cinq premiers mois de l’année, elle a séduit près de 30 000 acheteurs en France, ce qui la place en haut du podium. Juste derrière, la Dacia Sandero est distancée avec près de 25 000 exemplaires vendus.