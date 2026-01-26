Face aux Volkswagen GTI, Peugeot aura aussi ses GTI à Rétromobile 2026 pour jouer sur la fibre de la passion
Vous préférez les GTI de Volkswagen ou de Peugeot ? A Rétromobile, en tout cas, la marque au lion ne compte pas laisser le constructeur allemand chasser tout seul sur le terrain des voitures « plaisir » et de son patrimoine sportif. Sa nouvelle GTI, en revanche, est 100 % électrique.
Il y aura des GTI partout au salon Rétromobile cette semaine. Du côté de chez Volkswagen, la toute dernière Golf GTI Edition 50 (au tarif plus élevé que jamais) côtoiera les anciennes sportives de sa lignée remontant jusqu’au milieu des années 70. D’ailleurs, elle continue de célèbrer ses cinquante ans même si cet anniversaire se fêtait déjà l’année dernière.
Chez Peugeot aussi, le sigle « GTI » sera à l’honneur. Et comment : il se trouve que le constructeur français prépare justement le lancement de la E-208 GTi, sa toute première citadine sportive 100 % électrique. Oui, on parle de la remplaçante de la 208 GTi dont la toute dernière monture avait été saluée à la fin de la précédente décennie pour son efficacité dynamique et son plaisir de conduite ne possède plus de moteur thermique. Et elle reprend les mêmes éléments techniques que la Lancia Ypsilon HF, l’Abarth 600e ou encore le récent Opel Mokka GSE.
Les anciennes Peugeot 205 GTI y seront presque toutes
Sans surprise, Peugeot profitera aussi du salon Rétromobile 2026 pour exposer de nombreux exemplaires particulièrement intéressants de ses anciennes GTi. Avec plusieurs 205 Gti dont la toute première 1,6 litre de 105 chevaux, sa déclinaison à 115 chevaux mais aussi la variante 1,9 litre à 130 chevaux.
Ce n’est pas tout : il y aura aussi une 205 GTI à kit « Dimma », un cabriolet CTi (jadis possédé par un ancien membre de la rédaction de Caradisiac), une GTi Griffe et un exemplaire de la légendaire 205 Turbo 16.
Que du sport
Peugeot se concentrera donc exclusivement sur ses variantes sportives, à l’heure où le constructeur français veut dynamiser à nouveau son image. Les essais de la nouvelle E-208 GTi doivent se dérouler dans quelques semaines et la marque pourrait concevoir d’autres modèles sportifs à l’avenir. Mais tous en 100 % électrique, a priori…
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 1, 2 et 3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !
