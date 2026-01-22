On connaît désormais le prix de cette GTi qui fête ses cinquante ans, et la note est salée

Elle fut lancée en 1976 et près de 2,5 millions d’exemplaires ont été produits. La Golf GTI fut un choc lors de sa sortie, petite, nerveuse, très sympa à conduire et abordable.

Si la plupart de ces adjectifs sont encore d’actualité, il y en a un qui appartient définitivement au passé. La Golf GTI Edition 50 est disponible au tarif de 57 100 €, auxquels il faut ajouter pas moins de 28 413 € de malus. Plus de 85 000 €, voilà le prix à payer pour rouler dans cette « simple » GTi.

Enfin, cette Edition 50 est loin d’être simple. On note tout d’abord que son 2.0 turbo passe de 300 à 325 ch et son couple de 400 à 420 Nm, ce qui lui permet d’atteindre 270 km/h en pointe et d’abattre le 0 à 100 km/h en 5,3 secondes.

Mais il est possible d’aller encore plus loin en optant pour le Pack GTI Performance. Les jantes forgées spécifiques permettent de grappiller au total 12 kg et les pneumatiques Birdgestone Potenza Race de 235 mm de large sont également plus légers (1,2 kg par pneu). Le Châssis est également abaissé de 5 mm, tandis que la ligne d’échappement est confiée au spécialiste Akrapovic avec un silencieux arrière en titane. Cet ensemble allège l’auto de 11 kg. Bien sûr, tout cela a un prix : 4 050 €.

En avant-première à Rétromobile

C’est notamment grâce à tous ces équipements que cette Golf a battu son propre record sur la boucle nord du Nürburgring, en 7 minutes 43 secondes et 7 centièmes. Les premiers exemplaires de la Golf GTI Edition 50 arriveront mi-avril, mais il sera possible de la découvrir dès la semaine prochaine à Rétromobile puisque Volkswagen y célèbre sa griffe GTI.