La plus performante des Volkswagen Golf GTI sera à Rétromobile 2026, avec toutes ses ancêtres

Volkswagen fête les 50 ans de la Golf GTI quasiment tous les jours depuis 2024. Techniquement, elle a été présentée officiellement dans sa toute première mouture au salon de Francfort 1975 au mois de septembre. Sachant que sa commercialisation a démarré lors des semaines suivantes de la même année, on peut effectivement considérer qu’il est encore temps de célébrer cet anniversaire.

A Rétromobile 2026, en tout cas, Volkswagen France va sortir les gros moyens pour mettre en avant sa célèbre sportive compacte. Non seulement le constructeur amènera les huit générations de la Golf GTI de la toute première jusqu’à la mouture actuelle, mais il va aussi amener la toute dernière dans sa version la plus extrême.

La GTI Edition 50 sera là

On parle en effet de la Golf GTI Edition 50, cette variante à la vocation plus radicale que la GTI Clubsport « normale ». Comme sa cousine la Cupra Leon VZ TCR, son quatre cylindres turbo 2,0 litres est poussé à 325 chevaux au lieu de 300.

La voiture possède par ailleurs des jantes forgées de 19 pouces permettant d’économiser 3 kg sur la balance à chaque coin, chaussées de pneus Bridgestone Potenza Race au profil semi-slick. Grâce à cette monte, la voiture a réussi à boucler un tour de la Nordschleife en 7 minutes, 46 secondes et 13 centièmes, chrono seulement battu par la Honda Civic Type R (en 7 minutes, 44 secondes et 88 centièmes) et l'ancienne Renault Mégane RS Trophy-R à la préparation très poussée (7 minutes, 45 secondes et 39 centièmes).

On ne connaît pas encore son prix

Reste à connaître le prix de cette Golf GTI Edition 50 attendue sur le marché français, toujours pas officiel. Sachant que la GTI normale émarge désormais à 50 700€ et que la GTI Clubsport demande au moins 55 500€, il faudra hélas s’attendre à une addition encore plus salée. Peut-être même aussi salée que celle de la Golf R à quatre roues motrices, facturée 58 900€ avant malus !