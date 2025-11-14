La Cupra Leon VZ TCR veut rattraper la Golf GTI

Même si Cupra propose plusieurs modèles 100 % électriques dans sa gamme et de nombreuses variantes hybrides rechargeables, la division espagnole du groupe Volkswagen n’en oublie pas les sportives thermiques : elle vient de dévoiler le nouveau Formentor VZ5 et garde des déclinaisons sans hybridation très puissantes (jusqu’à 300 chevaux en traction et 333 chevaux en quatre roues motrices sur le Formentor), même si ces autos souffrent désormais du gros malus écologique français.

Cupra dévoile cette fois la plus extrême de toutes les Leon à traction, la VZ TCR. Comme la récente Volkswagen Golf GTI Edition 50, elle voit la puissance de son quatre cylindres turbo 2,0 litres grimper à 325 chevaux (pour 420 Nm de couple). Équipée d’une boîte de vitesses à double embrayage, cette série spéciale évoquant la Leon TCR de compétition revendique un 0 à 100 km/h en 5,6 secondes et une vitesse de pointe non limitée.

Une Leon Cupra VZ moins limitée, aussi

Cette nouvelle Leon Cupra VZ TCR se limitera à 499 exemplaires et arbore une carrosserie à la configuration spécifique, avec des stickers sur la carrosserie. Mais Cupra précise déjà que les clients pourront aussi opter pour une Leon VZ pareillement motorisée à la présentation extérieure plus classique, limitée à 1 500 exemplaires. Elle se distinguera des Cupra VZ « normales » par ses sorties d’échappement cuivrées.

La GTI la plus performante du marché ?

Alors que la Honda Civic Type R (329 chevaux) vient de disparaître de notre marché, cette nouvelle Leon Cupra à la vocation extrême va-t-elle devenir la sportive compacte la plus performante ? Pour l’instant, ni elle ni la Golf GTI Edition 50 n’ont revendiqué de tentative de record sur la Nordschleife comme cela se pratiquait parfois par le passé.

On ne connaît pas encore le prix de cette Leon extrême. La Leon VZ de 300 chevaux ne coûte « que » 40 750€ en prix de base actuellement grâce à une remise, mais elle a droit à plus de 17 000€ de malus écologique 2025 à cause de ses 172 g/km de CO2.