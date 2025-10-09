En France, le nouveau Cupra Formentor VZ5 à moteur d'Audi RS 3 va déchanter

La vie est toujours plus sympa avec un cinq cylindres en ligne ronronnant sous le capot. Mis au point par Audi pour la RS 3 (et l’ancien TT-RS), ce bloc de 2,5 litres existe toujours chez la marque aux anneaux dans la RS 3 de 400 chevaux, mais aussi dans sa déclinaison Performance poussée à 407 chevaux.

Ce moteur existait aussi dans l’ancien RS Q3 de seconde génération. Il réapparaîtra peut-être dans sa troisième mouture, et il se trouvait aussi sous le capot du Cupra Formentor dans sa petite série VZ5 d’avant restylage.

Eh bien figurez-vous que Cupra relance ce Formentor VZ5, passé au restylage et toujours équipé du fameux bloc d’origine Audi. Il reste « bridé » à 390 chevaux sous le capot du SUV ibérique, avec 480 Nm de couple et toujours la même transmission intégrale « intelligente » dotée d’un pont arrière très sophistiqué (capable d’envoyer jusqu’à 100 % du couple transmis au train non directeur sur l’une des deux roues).

4000 exemplaires

Doté de jantes spécifiques de 20 pouces et disponible en cinq coloris (Noir Minuit, Violet Intersidéral, Gris Magnétique Mat, Century Bronze Mat et Gris Encelade Mat), le nouveau Cupra Formentor se limitera à 4 000 exemplaires sur le marché européen. Il existera aussi pour la première fois avec un volant à droite pour le Royaume-Uni, marché où il ne sera pas assommé par le malus écologique maximal français auquel il aura très probablement droit chez nous.

Sachant que sa commercialisation démarrera en 2026, il devra composer avec 80 000€ de taxe CO2 chez nous. Ce montant du malus sera sans doute supérieur à son prix de vente sur le marché français (on ne connaît pas encore son addition) sachant que l’ancien VZ5 coûtait 59 900€ sur notre marché en 2022) !

Osera-t-il venir chez nous ?

Reste ainsi à savoir si Cupra osera en réserver quelques exemplaires pour le marché français, sachant qu’il verra son prix faire plus que doubler chez nous par rapport aux autres pays. L’ancien, en tout cas, était savoureux à conduire y compris sur circuit.