La dernière Audi RS 3 pourra nous quitter l'esprit tranquille

L’Audi RS 3 a toujours été un cas à part dans la catégorie des compactes ultra-sportives. Si la transmission à quatre roues motrices n’est pas rare, son architecture moteur reste unique. Ce cinq cylindres 2,5 l turbo, digne héritier de la quattro sport du groupe B des années 80, la distingue clairement de ses concurrentes.

Pour cette mise à jour d’un modèle apparu en 2021, Audi n’a rien touché à cette belle mécanique. Le conducteur profite toujours de 400 ch et d’un couple de 500 Nm, de quoi battre les Mercedes-AMG Classe A 45 S 4MATIC+ et BMW M2, pourtant plus puissantes, en accélération (0 à 100 km/h en 3,8 secondes) et de filer jusqu’à 280 km/h en vitesse de pointe.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Côté châssis, les ingénieurs ont revu les paramètres du répartiteur de couple arrière. Le but est de pincer légèrement les freins, indépendamment sur chaque roue, en entrée de courbe afin d’aider le train avant à s’inscrire. L’effet de sous-virage est théoriquement réduit. Quant aux sorties de virages, le différentiel arrière promet toujours d’accompagner activement la manœuvre avec un léger survirage. De plus, la RS 3 chausse de nouvelles baskets, à savoir des Pirelli P Zero R, voire des Trofeo R en option.

C’est ainsi qu’elle a réussi à reprendre le titre de compacte la plus rapide sur la boucle nord du Nürburgring en battant la BMW M2 forte de 480 ch.

Enfin, elle devient plus méchante visuellement grâce à une calandre revue, un bouclier aux ouvertures plus agressives sur les extrémités, et un diffuseur arrière plus imposant. Cerise sur le gâteau, les sorties d’échappement qu’il renferme promettent un son moteur encore plus présent. On a hâte !