Les essais de Soheil Ayari : Mercedes A45 S AMG : la plus radicale des Classe A

Comme tous les modèles de chez Mercedes, la dernière Classe A est passée entre les mains d’AMG. C’est devenu une habitude. Néanmoins, pour la première fois de son histoire, la compacte à l’étoile est déclinée en deux versions : il y a l’A35 forte de 306 ch et notre A45 AMG et ses 421 ch qui devient par là même la compacte la plus puissante du marché, devant même l’Audi RS3.

Sous son capot, Mercedes a tout simplement installé le quatre cylindres le plus spectaculaire de la production actuelle avec un 2.0 Turbo de 421 ch et surtout 500 Nm, soit (plus de 210 ch et 250 Nm au litre !). Il est associé pour l’occasion à une boîte automatique à 8 rapports et à une transmission intégrale capable de transférer 50% du couple sur le train arrière. Son différentiel est, pour sa part, capable de répartir le couple entre les roues arrière droite et gauche de 0 à 100%. Des critères séduisants comme en atteste le 0 à 100 km/h abattu en 3,9 s. Mais il faudra composer avec un poids dépassant les 1 600 kg.

Esthétiquement, il faut presque un œil d’expert pour remarquer les différences entre une A35 AMG et notre A45 AMG. La principale particularité se situe au niveau de la face avant avec un bouclier spécifique mais surtout l’adoption d’une calandre identique à tous les modèles AMG les plus performants composée de barres uniquement verticales et qui est de ce fait absente sur l’A35. Pour le reste, on notera bien évidemment les logos A45 sur le hayon, les ailes ou les jantes forgées 19 pouces. Toutefois, si vous désirez un style plus démonstratif, il est possible de choisir le pack Edition 1 ( 8 500 €) comprenant un kit carrosserie beaucoup plus radical avec notamment un imposant aileron de toit et une teinte "Jaune Soleil". Impossible dans ces conditions de passer inaperçu.

A l’intérieur, l’A45 AMG reprend bien évidemment la planche de bord de la compacte avec sa double dalle numérique agrémentée pour l’occasion de quelques spécificités. Ainsi, le volant hérite dans trois commandes supplémentaires.

Sur la parte droite, trône désormais un bouton rotatif avec son centre un écran qui permet de choisir l’une des cin modes de conduite (Normal, Confort, Sport, Sport + et Race). A gauche, deux boutons permettent d’enclencher l'échappement sport ou de régler les suspensions. Tout cela s’accompagne de deux fonctions supplémentaires sur l’écran multimédia : la première dénommée « Track Pace » est un système de télémétrie embarqué tandis que la seconde appelée « AMG Performance » est un autre biais pour paramétrer la voiture selon le bon vouloir du conducteur, qui prendra place pour sa part dans des sièges sport très enveloppants.

Après avoir testé l’A35 AMG, place maintenant à la version la plus radicale des Classe A, l’A45 AMG. Va-t-elle séduire notre pilote-maison. Réponse maintenant.

Le prix de notre modèle d’essai : 76 100 €

La Mercedes A45AMG est vendue de base au prix de 70 100 €, mais la facture peut très vite grimper suivant les options que vous cochez. Notre modèle était ainsi pourvu de la peinture métallisée (750 €) , des jantes forgées 19 pouces noir mat/rebord argent (2 100 €), du pack stationnement avec caméras panoramiques (500 €) et du pack siège Performance AMG Advanced (2 650 €). Soit la coquette somme de 76 100 € auquel il faut ajouter les 4 543 € de malus.

À retenir : sentiment mitigé

Moteur puissant et coupleux, motricité sans faille et dotée d’accélérations canons, la Mercedes A45 AMG fait parler la poudre, mais attention, il faudra composer avec un poids conséquent et quelques mouvements de caisse, notamment au niveau du train avant. Tout cela pénalise la sportivité de cette A45 AMG, qui aurait pu être plus radicale.

REMERCIEMENTS

Nos plus vifs remerciements au circuit des Ecuyers qui nous a accueillis chaleureusement.

Le circuit des Ecuyers se situe dans le département de l'Aisne à 90 km de Paris. Cette piste vous propose de multiples animations dont des stages de pilotage auto et moto.

Tel : 03 23 70 98 61

http://www.circuitdesecuyers.com