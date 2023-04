Essai - BMW M2 (2023) : une dernière pour la route (et le circuit) !

EN BREF Dernière M 100% thermique 460 ch À partir de 81 100 €

Nous sommes à Scottsdale, dans la proche banlieue de Phoenix, Arizona. Avec plus de 330 jours de soleil par an, c'est « la » destination de choix pour les golfeurs du monde entier, la ville comptant plus de 200 lieux dédiés à ce sport. Plus encore, il s'agit désormais d'une région refuge pour les (riches) Californiens, que les récents épisodes climatiques ont convaincu de déménager sous des cieux plus hospitaliers. Assez de tourisme, passons à l'attraction du jour. Ce n'est pas un hasard si nous sommes aux États-Unis. Là-bas, les BMW M pullulent. Les USA représentent d’ailleurs près de 20% des ventes mondiales de la M2. C’est autant qu'en Allemagne, contre 11% en Angleterre, idem en Chine, et 6% au Japon. Raison supplémentaire de cette localisation : la petite est produite aux côtés de la Série 2 Coupé à l'usine de San Luis Potosi, au Mexique, quasiment voisin de notre terrain de jeu du jour.

Inflation galopante

Au sein de cette galaxie M qui fête ses 50 années d'existence, cette M2 G87 fait figure de Graal, et pas seulement pour les amateurs inconditionnels de la marque à l'hélice. N’importe quel passionné peut être séduit par une compacte avec un gros moteur à essence, et dotée de roues arrière motrices, évidemment. Ceci dit, au fil des années - à l'instar du reste de la production automobile - la M2 n'a pu s'empêcher de gonfler. Il est loin le temps des 2002 ou de la Série 1 M Coupé.

Avec ses 4,58 mètres de long, elle prend 3 cm de plus que la génération précédente, et même 6 cm en largeur. Pour le poids, c'est plus flagrant encore : 150 kg en sus. À noter à ce propos que certaines configurations accusent plus de 1 800 kilos à la pesée, ce qui pourrait encore alourdir le malus écologique déjà assassin ! Conséquence, pour améliorer encore les performances malgré cet embonpoint, il a bien fallu muscler la cavalerie.

Et donc, le moteur 3 litres repris des M3-M4 revendique ici 460 chevaux, soit 90 de plus que la version originale dévoilée en 2016 ! Même la M2 CS de 2019 est surclassée, elle qui n'affichait alors « que » 450 bourrins… Quoi qu'il en soit, il est urgent d’apprécier cet objet comme il se doit. Car même si c'est en « off », les responsables BMW présents sur place nous l’ont bien confirmé : cette M2, c’est la der des ders. Elle n'aura pas de succession thermique. Vous en déduirez la suite !

Carré, c'est le mot

Nous n'avons pas l'habitude de nous étendre sur les aspects liés au design. Les goûts et couleurs… Mais cela ne nous empêche pas d’avoir un avis concernant cette nouvelle carrosserie plutôt « carrée ». Les flancs, particulièrement à l'arrière, évoquent ceux de la mythique M3 E30 des années 80-90. Quant à la calandre pourtant proéminente, elle paraît bien sage par rapport aux excroissances de la partie arrière, notamment les extracteurs d'air encadrant les quatre sorties d'échappements.

Et puis il y a les jantes, spécifiques à ce modèle, d’imposantes montes de 19 pouces à l’avant, 20 à l'arrière. Enfin, celles et ceux qui trouveraient cette robe pas encore assez expressive pourront piocher dans le catalogue « M Performances » et opter, par exemple, pour un déflecteur de coffre en carbone ou une sortie d'échappement façon Honda Type R… Comme nous l'écrivions plus haut, à chacun ses goûts !

Le numérique bien intégré

À l'intérieur, on a souvent reproché à la génération précédente d'être un peu trop sage et de ne pas refléter le dynamisme extérieur. Ici, même si le sérieux germanique reste de mise, il nous semble que l'ensemble est à la fois cohérent et bien de son temps. Il en va ainsi de l'excellente intégration de la dalle-écran incurvée. Il s'agit en fait de deux parties distinctes, l'une consacrée au tableau de bord numérique (12,3 pouces), la seconde, centrale, tactile et d'une largeur de près de 15 pouces, gère le système d'info-divertissement. Celui-ci est assez semblable aux récentes productions BMW, mais, statut M oblige, la M2 profite de fonctions supplémentaires et d'une présentation plus originale. Ainsi, le pilote qui sommeille en vous pourra - via la commande « set up » - moduler la réponse de l'accélérateur ou de la transmission. Idem pour la suspension, l'ESP et même la pédale de freins ! Sans parler des « M Drift analyser » et « M Laptimer », pour ceux qui emmèneront leur bolide sur circuit. Enfin, pour les plus geeks, sachez que le système d’exploitation OS iDrive 8.0 est pourvu d’une commande vocale pour de nombreuses fonctions comme, par exemple la navigation, la climatisation et même l'ouverture d'une vitre ! Le système propose une large personnalisation de toutes ces fonctions avec l'application « My BMW » ainsi que l’utilisation d’une « eSim » et d'une antenne 5G. Les Apple, Car Play et autre Android Auto peuvent évidemment s'intégrer dans cet écosystème.