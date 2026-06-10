On l’avait découverte il y a un an tout juste, à l’occasion des 24 Heures du Mans 2025. Peugeot n’y avait rien gagné avec sa 9X8 en course, mais la marque au lion exposait dans la Sarthe sa nouvelle E-208 GTI pour annoncer son arrivée dans la catégorie des citadines ultra-sportives électriques face à Alpine, Lancia ou Mini.

A l’époque, il s’agissait d’un « show-car » et non pas d’un véhicule prêt pour la commercialisation. Un an plus tard, Peugeot est toujours aux 24 Heures du Mans pour essayer d’y signer un joli résultat en compétition avec la 9X8 et cette fois, la E-208 GTI qui pourront observer les visiteurs de l’événement est le modèle définitif.

Quasiment aucune différence

Sachant que la E-208 GTI « conceptuelle » découverte l’année dernière ressemblait déjà beaucoup à un véhicule de série, la variante définitive que vous pouvez observer dans les images accompagnant cet article n’a rien de surprenant. C’est même quasiment la même, avec seulement des jantes différentes.

L’auto utilise la panoplie classique des éléments de style des citadines sportives, y compris à l’intérieur avec un habitacle à la sellerie spécifique et aux touches de rouge. Elle essaie bien évidemment d’évoquer la 205 GTI et c’est la première fois depuis la précédente génération de la 208 qu’on retrouve un modèle sportif dans la gamme de la citadine. A l’époque, bien sûr, il s’agissait d’un véhicule à moteur essence…

Gros suspense sur les performances !

Peugeot essaie d’entretenir le suspense sur les performances de la voiture : « La nouvelle PEUGEOT E-208 GTi est la toute première GTi 100 % électrique, avec des performances destinées à impressionner, qui seront dévoilées lors de la conférence de presse du vendredi 12 juin à 13h00 CET, au Mans ». Mais sachant qu’elle possède exactement le même groupe motopropulseur que la Lancia Ypsilon HF (ainsi que l’Abarth 600e, le Lancia Junior Veloce Elettrica et l’Opel Mokka GSE), on peut déjà affirmer qu’elle abattra le 0 à 100 km/h en 5,6 secondes environ et qu’elle pourra filer à 180 km/h. Elle utilisera aussi sans doute les mêmes Michelin Pilot Sport Cup 2 pour optimiser son efficacité dynamique, même si les réglages du châssis différeront de ceux de sa cousine italienne. Rappelons que cette dernière coûte 42 400€ en prix de base avant déduction du bonus écologique français.